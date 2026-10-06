老翁住院爭脫約束 揮拳打護理師 因認罪且逾80歲 法官輕判、宣告緩刑

李姓老翁在醫院住院時，吵到鄰床和鄰房病人，還揮拳打了勸阻他的陳姓護理師，並直到上了法庭才認罪。法官審理後，依犯罪行為相關情狀，並念其年長，依違反醫療法判刑1月。衡量老翁賠償護理師達成和解，撤回傷害告訴，宣告緩刑2年。

檢方起訴指出，李姓老翁今年3月14日因病前往基隆長庚醫院就醫，住進10樓胸腔科病床，老翁因不願接受治療，急著想出院，胸腔科護理師依醫囑施予約束，但被他掙脫。

李姓老翁在病房內躁動行為，影響鄰床和鄰房的病人，胸腔科陳姓護理師在病房內，勸導老翁勿影響其他病人時，他揮拳毆打陳姓護理師，造成她的胸壁出現挫傷傷害。

警方製作筆錄後將全案移送法辦，基隆地檢署檢察官偵查時，李姓老翁否認有毆打陳姓護理師。檢察官依相關事證，以及陳姓護理師與老翁素昧平生，並未結怨，無誣蔑動機，起訴李姓老翁涉犯刑法傷害罪和違反醫療法，請法院從重以傷害罪論處，另考量年逾80歲，酌情減輕其刑。

基隆地方法院審理時，李姓老翁自白犯行，陳姓護理師撤回傷告訴，法官認定李姓老翁犯對於醫事人員以強暴妨害執行醫療業務罪。

法官指出，李姓老翁未能尊重執行醫療救護業務的醫事人員，一時情緒失控，即以揮拳毆打方式，妨害護理師執行醫療業務，損害醫病關係及醫療體系正常運作，欠缺尊重醫事人員及他人法益觀念，行為可議。

衡量李姓老翁素行、犯罪動機、手段、情節、告訴人所受損害，以及老翁自述智識程度、家庭生活等情狀，加上年逾80歲，法官判老翁1月徒刑，如易科罰金以1000元折算1日。

法官念及老翁終能坦承犯行，態度尚可，並與護理師達成和解及履行賠償，堪認已悔悟。護理師同意給老翁緩刑，並因經此偵審程序及科刑教訓，老翁應當知所警惕，無再犯之虞，宣告緩刑2年。