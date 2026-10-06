他欠交通稅費21萬元不繳 行政執行署「2度」扣薪全部繳清

王姓男子2025年起累欠牌照稅、交通罰鍰及停車費達670筆、逾21萬元不繳，法務部行政執行署台北分署監控王的財產與所得，發現王離職後復職，隨即祭出扣薪命令，促使王全額繳清欠款。

台北分署說，王名下車輛累積龐大稅費遭移送執行，台北分署初步調查發現，王所有的車輛為2014年及2017年出廠的171cc 與 155cc 機車，車齡高、執行效益有限，先就王的銀行存款強制執行，僅徵起少部分款項，執行人員後來掌握王就業資訊，向他任職商號核發扣薪命令，但王男選擇離職，企圖規避執行。

執行官並未中斷追查，監控王的就業狀態，日前發現王重新復職也取得固定薪資，再度向核發扣薪命令，王見執行官執法嚴格，害怕職場信用受損，於是主動前往台北分署將剩餘稅費、罰鍰全數繳清。

台北分署今表示，交通法規與稅費在維護公眾利益，用路人切莫以離職規避執行，對惡意欠繳大戶必將追查到底，義務人如有經濟困難，可主動聯繫申請分期繳納，以免名下財產面臨強制執行。