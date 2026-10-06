招生騙局？陸軍少校1招詐私校12萬獎金 二審翻盤「無罪變有罪」

陸軍少校王世偉（已退伍）被控協助私立中國科技大學招生，逕自篡改26名士兵的入學推薦表並充當推薦人，詐領校方12萬餘元推薦獎金，被依偽造文書等罪起訴。一審認定，他確實投入招生活動，考生也受鼓勵註冊入學，難認他有施詐或對校方造成損害，判王無罪；案件上訴二審，台灣高等法院今日撤銷改判有罪，處有期徒刑7月，得易科罰金21萬元。

調查指出，王當時為陸軍第三地區支援指揮部彈藥庫少校兼人事行政課課長，2017年7月間協助中國科大辦理新竹校區進修部二專招生，陸續於營區內舉辦多場招生說明會，向士兵宣導參加招生甄審入學。

檢方指控，王明知校方獎勵金規定，一旦校外人士推薦一名新生入學，即可獲頒5000元獎勵金，竟私下搜刮26名士兵填寫的「入學推薦表」，在未獲當事人同意或授權的情況下，於推薦人欄中填入自己的姓名及聯絡資訊，意圖詐領獎金。

檢方認定，王事後提交經變造的26份推薦表，使校方誤信並核發14萬5000元獎勵金，最終在扣除所得稅、補充健保費後，於同年12月間匯款12萬7730元，依偽造文書、詐欺取財等罪起訴王。

對此，王堅決否認犯行。他辯稱，自己並不知道校方有推薦獎勵金規定，推薦人一欄姓名也不是他親手填寫，由於婚後將存摺交由妻子保管、使用，相關款項更是經部隊保防官通知匯入才得知，後續已將收到的12萬餘元交還部隊。

一審桃園地院審理，根據26名士兵證述，眾人確實未於推薦人欄位填寫王的姓名；另有在場的張姓證人證稱，曾有同學詢問推薦人如何填寫，王一開始是說「空白就好」，卻在推薦表收齊後要她「全部都寫我」，認定王有指示他人填寫的行為。

但一審指出，王協助校方辦理招生說明會，從場次安排、會議主持均有相當程度的投入，且積極鼓勵軍中士兵在職進修，就連校方接洽人員都不認為王有作假，考生也確實註冊入學，難以認定王有對校方造成損害，或有何施用「詐術」之舉，罪嫌不足。

至於檢方認為，王可能還涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌。一審認為，王並無以欺罔手段、施用詐術，令校方陷於錯誤而交付財物，先前已經認定，檢方也未舉證王有何實質影響力，進而讓人感到壓力並填載推薦表，此部分亦無法定罪，均諭知無罪。

案件上訴二審，高院今日撤銷原無罪判決，改依偽造文書罪，判處有期徒刑4月；另依詐欺取財罪，判他有期徒刑4月，應執行有期徒刑7月，得易科罰金21萬元。判決理由尚未公布。