造遊戲幣騙與國外大廠合作 區塊鏈協會前理事長銀行法判5年半

曾擔任區塊鏈協會首任理事長的劉庭瑋與富富得正工作室負責人陳承洋，佯稱與法國MEKA公司合作發行MEKA幣，又推出SBC、DTT幣涉吸金牟利，投資人發現MEKA幣並無交易所，SBC、DTT幣無人購買提告，檢方依詐欺、違反銀行法等罪起訴劉、陳，台北地院審理，今天判劉有期徒刑5年6月，判陳有期徒刑3年8月。可上訴。

檢警調查，劉庭瑋2020年8月創立台灣區塊鏈協會擔任理事長，與陳承洋對外佯稱與法國籍MEKA公司合作非同質化代幣NFT，並鑄造MEKA幣發行，陳工作室不知情員工並對外宣稱MEKA幣與MEKA公司發行的鋼彈NFT有關，將推出線上遊戲，屆時幣值會增加100倍以上。

劉、陳見MEKA幣獲利豐厚，分別推出以遊戲綁定的SBC、DTT幣向不特定人行銷，並在說明會中提出保證，稱遊戲上市後將會護盤SBC、DTT幣漲至百分之50以上，吸引投資人購買。

檢方調查，劉庭瑋也利用妻子的帳戶幫忙進行虛擬貨幣轉移，支付給玩猴及遊戲熵及相關開銷後，將虛擬貨幣變換為現金轉入台幣帳戶。

不過，投資人事後發現，MEKA公司未發行線上遊戲，且無交易所可供交易，SBC、DTT幣更是無人購買，報警處理，檢察官查辦認為，劉、陳2人涉犯詐欺罪、違反銀行法，將2人起訴。