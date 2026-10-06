違建拆除省罰鍰 老翁寄3千元行賄 緩起訴繳8萬元

7旬楊姓老翁違規在樓梯間裝設門扇，去年收到台北市建管處的限期改善通知單後拆除門扇，但卻在陳述意見書等文件中夾帶3千元現金，企圖行賄承辦人讓他免繳罰鍰，承辦員發現3千元後通報政風辦理。台北地檢署考量老翁認罪、無前科，給予緩起訴處分，支付公庫8萬元。

檢廉追查，楊翁違規在住處的公共梯間裝設門扇，去年7月收到建管處的限期改善通知單後，在期限內拆除門扇，但面臨4萬元以上、20萬元以下罰鍰，楊翁將拆除照片及陳述意見書，連同3千元現金放入信封寄給承辦人，想要換取免罰，承辦員收信後驚見現金，通報政風室辦理，由廉政署移送法辦。

楊翁坦承貪汙行賄，是為了免繳罰鍰，才會寄現金給承辦人。檢方考量他認罪，所犯行為危害非鉅，且無前科紀錄，全案緩起訴處分，緩起訴期間為2年，支付公庫8萬元。