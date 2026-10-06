台東關山鎮某里長參選人送知名Q餅禮盒 涉賄選10萬元交保

距離選舉不到兩個月，台東縣關山鎮爆發里長參選人贈送知名Q 餅禮盒給選民，涉嫌違反公職人員選舉罷免法，台東檢調展開搜索，昨傳喚候選人及證人共8人到案，檢方聲請羈押後，法院裁定10萬元交保。

台東地檢署指出，關山鎮某里長候選人涉嫌向具投票權之選民致贈聖保羅 Q 餅禮盒，會同關山警分局、刑事警察局偵查第八大隊、移民署台東縣專勤隊及台東縣調站組專案小組，昨由檢察官康舒涵、張瑋芯指揮偵辦，搜索里長候選人住所，並傳喚被告、證人等共計8人到案說明。

經檢察官訊問後，該名候選人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之對於有投票權之人交付賄賂罪嫌重大，且有勾串共犯及證人之虞，非予羈押顯難進行追訴，向法院聲請羈押禁見，經法院裁定10萬元交保。

據台東縣選委會資料，此次關山鎮七里之中，德高里、豐泉里、新福里、電光里及月眉里皆為同額參選、沒有競爭，中福里及里瓏里皆為兩人登記參選。

地檢署呼籲，以金錢或物品換取選票之行為，不僅嚴重破壞選舉之公平性，更涉犯重罪；將持續嚴密掌握各類賄選情資，以維護乾淨、公平之選舉環境。