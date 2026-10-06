黑幫圍標核電廠工程⋯天道盟大哥罰錢免關 台電貪官索賄囚5年半確定

天道盟同心會金山分會長郭簡村被控夥同廠商圍標，不法承包16件核一、核二廠近2億元工程，意外揪出台電採購主管賈儒龍索賄77萬餘元，一、二審均被判得易科罰金之刑2年、5年6月。案件上訴三審，最高法院認定量刑妥適，駁回定讞。

檢廉調查，郭簡村長期與營造業者張煌懋糾集廠商，覬覦核一、核二廠的工程採購利益，透過支付決標金額2%至3%借牌投標，借用符合資格但無意承攬的廠商名義輪流得標承作，自2016年起至2019年間不法承包16項工程，違反政府採購法。

此外，郭2017年間盯上核一廠邊坡救災案，同樣想以圍標方式獲取標案，卻懷疑另名許姓廠商私下找人投標，導致他多支付的「搓圓仔湯」費用150萬元付諸流水。種種不滿積累下，他竟於2018年教唆小弟持西瓜刀、球棒砍殺對方。

至於賈儒龍則是從2005年起於台電公司任職，擔任核一廠改善工程組土木工程專員，並一路升任為核技處廠房布置組主管，經手小額採購及工程採購案業務，卻先後向張等業者索賄，累計金額77萬餘元。

一審士林地院認為，賈身為台電採購承辦人員，不思盡心戮力從公，竟利用承辦採購過程收賄77萬餘元，考量他犯後認罪並繳回犯罪所得，依4個貪汙治罪條例不違背職務收賄罪，判處應執行5年6月，褫奪公權2年。

郭則被依妨害投標罪等16罪，判刑2年，得易科罰金72萬元；另涉教唆殺人未遂部分，因許姓業者於審理期間撤告，一審諭知不受理判決。

案件進入二審，檢方僅針對賈、郭量刑上訴，但高院審理後認為量刑妥適，駁回上訴。全案上訴三審，最高法院維持二審見解，駁回上訴定讞。