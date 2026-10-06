北市警搜同志酒吧遭疑言語歧視 劉世芳：應尊重不同性傾向

台北市萬華警分局3日搜索西門町一家BDSM同志酒吧，警方發現店內疑似有人裸露身體及從事性行為，認為涉及妨害風化，但執法過程疑有言語歧視爭議。內政部長劉世芳今受訪表示，內政部尊重台北市政府處理，相信員警勤前教育都應要求依照刑事訴訟法相關規定執法；她也強調，台灣是多元社會，應尊重各種不同的性傾向。

行政院長卓榮泰今天率部會首長赴立法院進行施政報告，劉世芳會前接受媒體聯訪時表示，針對此次西門町同志酒吧案件，內政部尊重台北市政府處理，相信員警在勤前教育時，都應被告知須依照刑事訴訟法相關規定辦理。

劉世芳指出，如果勤前教育有不符規定之處，內政部將督促各縣市政府警察局落實相關規範。站在執法者立場，台灣是一個多元社會，應尊重各種不同的性傾向。媒體追問，月底即將舉行同志大遊行，屆時民眾是否可能因脫上衣就被警方帶走？劉世芳回應，按照集會遊行法相關規定辦理就可以。

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