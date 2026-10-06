假收購真賭博！台中男經營彈珠台稱「買二手洗衣球」遭判3月確定

台中市陳姓場主在前年間經營非法賭博電玩，他擺設機台讓賭客贏得彩票後透過LINE拍照，直接換取現金匯款。陳男為掩飾犯行，向警方辯稱「彩票52張換洗衣球5盒，二手價520元」，妄稱僅是收購二手商品。此舉實際讓不特定賭客換取大量現金，單筆最高甚至達1萬8千元。偵審期間陳男矢口否認對賭，堅稱是合法交易，台中高分院近日審結，依非法經營電子遊戲場業罪，判刑3月確定。

檢警調查，陳男自2024年5月間起，以每月2千元將場地出租給金姓男子擺設「超級加加樂」等彈珠台。賭客投入鈔票啟動，中獎獲取彩票後拍照上傳至特定群組，由陳男依1張彩票10元比例匯出現金。直至2024年7月10日下午4時45分許警方持搜索票前往查緝，當場扣得機台、主機板、數千張彩票與賭金。

兩人以此射倖性方式決定輸贏，與不特定人賭博財物，並非法經營電子遊戲場業。全案經警方移送，由台中地檢署偵查起訴。

台中地院審酌，兩人未領營業級別證即擅自營業並與人對賭，且犯後矢口否認犯行，從一重依非法經營電子遊戲場業罪，各判刑3月，得易科罰金。

一審判決出爐後，僅有陳男不服提起上訴。他主張收購彩票是合法的民事交易行為，並非賭金，且機台曾獲評鑑為非屬電子遊戲機，要求改判無罪。

台中高分院近日審結，認定客人未拿實體洗衣球即可換錢，收購商品僅是掩飾給付賭金的推託詞，機台加裝紙鈔機，已明顯逸脫原評鑑範圍，認定上訴無理由予以駁回，維持原判，全案確定。