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里港鄉代參選人父親為兒買票一票一千 屏檢聲押法院裁定20萬交保

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東地檢署接獲線報，里港鄉第二選區鄉民代表林姓參選人父親與樁腳蔡男，今年8月涉以1票1000元代價賄選買票，屏檢昨發動搜索，查扣不法所得1萬9千元，檢方訊後，認定鄉代參選林男的父親違反選罷法，向法院聲押禁見，法院裁定20萬元交保，全案擴大偵辦。

里港鄉第二選區鄉民代表4人登記，應選3席，現任3席鄉代爭取連任，還有1人上次落選，這次捲土重來。該選區4名參選人剛好全部都姓林，兩人無黨籍，兩人民進黨籍。

檢方調查，里港鄉第二選區參選人林姓男子父親、找來樁腳蔡男，涉嫌在今年8月間以1票1000元代價買票，檢方昨指揮調查站、縣警局、里港分局與刑事局偵查第八大隊等，搜索兩處，傳訊選民與相關證人11人，扣得選民繳回不法所得共1萬9000元。

檢方訊問後，鄉代參選人林姓男子的父親涉違反選罷法，犯嫌重大，且有串證之虞，昨晚間向法院聲請羈押禁見，法院今凌晨裁定20萬元交保；樁腳蔡男檢方訊後諭知3萬元交保。

屏檢呼籲，選舉不買票、不賣票，切勿以身試法。選票無價，民主無價，請攜手維護公平公正的選舉環境。若發現任何賄選情事，請立即撥打檢舉專線：0800-024-099 按4。檢舉身分絕對保密，並享有高額檢舉獎金。

屏東地檢署昨偵辦里港鄉代第二選區參選人林男的父親為兒買票，以一票一千元，檢方晚間訊問後，向法院聲押禁見，法院裁定20萬元交保。屏檢外觀。聯合報系資料照
屏東地檢署昨偵辦里港鄉代第二選區參選人林男的父親為兒買票，以一票一千元，檢方晚間訊問後，向法院聲押禁見，法院裁定20萬元交保。屏檢外觀。聯合報系資料照

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