恆春沙灘車翻車壓死人 業者犯過失致死罪調解賠償370萬換緩刑5年

2024年2月春節期間，27歲古姓男子跟朋友們到恆春旅遊，租沙灘車遊玩，古男在一處私有山坡地行駛，沙灘車不慎翻車，古男遭沙灘車重壓，送醫不治。屏東地院審理，陳姓業者犯過失致死罪處有期徒刑10月，緩刑5年，並須依調解內容賠償死者家屬370萬元。可上訴。

判決指出，陳男在恆春經營沙灘車出租，帶客人沿固定路線騎乘。2024年2月13日農曆春節期間，古男與5名友人租用沙灘車，陳男胞弟帶隊到恆春一處沙丘；眾人在附近空地停留，古男獨自駕駛沙灘車，不慎翻覆遭車體壓住，造成頭部外傷併創傷性顱內出血，送醫當晚不治。

判決指出，陳男明知沙灘車重心較一般車輛高，有翻覆風險，業者應落實安全帽及乘員保護措施，說明緊急救援事項、訂定緊急救護計畫；法院認定，經營範圍內適當地點應設安全告示牌，明確標示活動騎乘路線及範圍，以避免遊客進入危險區域，但陳男未善盡相關注意義務，釀死亡事故。

法院審酌，死者家屬痛失至親，損害重大，考量陳男犯後坦承，與家屬達成調解並依約支付部分款項，過去無故意犯罪遭判刑紀錄，判刑10月、緩刑5年，依調解內容，陳男應分別賠償4名家屬125萬元、125萬元、43萬元及77萬元，合計370萬元，部分分期支付；若未履行且情節重大，法院得撤銷緩刑。

沙灘車事故頻傳，該起事故發生時，屏東縣沙灘車產業仍處於管理法規不足階段。屏東縣府之後訂定全國首創「屏東縣沙灘車活動管理自治條例」，並在2025年5月20日發布施行，將業者資格、營運計畫、遊客體驗年齡、營業環境、車輛及器材安全、定期檢查維護、安全教育及事故應變等納入規範，並訂定相關罰則，沙灘車也只能在核准場域內活動。

古姓男子當時獨自駕駛沙灘車，沙灘車翻覆遭重壓，送醫不治。翻攝畫面。聯合報系資料照

古姓男子當時獨自駕駛沙灘車，沙灘車翻覆遭重壓，送醫不治。翻攝畫面。聯合報系資料照