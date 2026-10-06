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張俊傑棄保潛逃滿月 警逮第18、19名共犯 北檢聲押第10人

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃，迄今已滿1個月，行蹤依舊成謎，警方昨赴中部再拘提第18、19名接應共犯陳嘉誌、莊宏義到案，據調查，陳男負責的角色是指揮莊男在嘉義開車接應張俊傑，但過程還與其他共犯製造煙霧彈，意圖誤導檢警追查方向，台北地檢署複訊後認為陳男涉嫌重大，向法院聲禁見，莊男10萬交保、限制住居。

張俊傑9月6日在竹聯幫義堂要角「小麥可」陳威達協助下，於大安森林公園破壞電子手環，外傳張俊傑背後有「高人指點」，先用尖銳物在鐶帶上挖出小缺口，再透過小缺口破壞發報系統，最後將手環包入鋁箔紙，阻絕訊號讓台灣高檢署科控中心誤判為「訊號微弱」，以致張俊傑有10小時的空檔落跑。

高檢署日前發出三點聲明表示，告警歷程與處置流程均完整留存，絕無隱匿或異常情事，涉案設備已送交鑑定，全力釐清事實經過。

檢警依情資顯示，張俊傑透過南北二路兄弟幫忙逃亡，竹聯幫負責破壞電子手環，以變裝換車手法將人帶往嘉義地區後，改由南部角頭接手，南部角頭原本有機會在第一時間安排張俊傑偷渡，但為避免日後遭檢警掃蕩，刻意安排張俊傑在南部地區繞行，想製造斷點掩人耳目，沒想到錯過黃金時機，研判張俊傑還在境內。

據了解，張俊傑涉共諜案傳出後，中秋前夕曾試圖從嘉義偷渡，但礙於張俊傑惹上的是國安案件，道上幾乎沒人敢接單，張俊傑一度喊價「300萬坐桶子」，仍遭各路人馬拒絕，由於張俊傑身體狀況不佳，身上帶的藥可能快要吃完，專案小組認為，張俊傑應該撐不了多久就會露餡。

據調查，張俊傑對屏東山區部落相當熟稔，在當地有豐沛人脈，檢警上周拘提第17名共犯陳志銘到案，陳志銘涉替張俊傑預訂屏東民宿，顯示張俊傑在屏東停留，檢方訊後命其交保20萬，限制住居。

專案小組目前已拘提19名接應共犯，目前9人羈押禁見、1人聲押、9人交保。

立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃滿月，儘管檢警調布下天羅地網追緝，但行蹤迄今成謎。聯合報系資料照
立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃滿月，儘管檢警調布下天羅地網追緝，但行蹤迄今成謎。聯合報系資料照

張俊傑 北檢 棄保潛逃

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