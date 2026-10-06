里港鄉代選舉爆賄選…參選人父親為兒買票 1票1千元 屏檢聲押禁見

屏東地檢署接獲線報，里港鄉第二選區鄉民代表林姓參選人父親與樁腳蔡男，今年8月涉以1票1000元代價賄選買票，屏檢今發動搜索，查扣不法所得1萬9千元，檢方訊後，認定鄉代參選人林姓男子的父親違反選罷法，向法院聲押禁見，蔡男則諭知3萬元交保，全案擴大偵辦中。

里港鄉第二選區鄉民代表共4人登記參選，應選3席，現任3席鄉代爭取連任，還有1人上次落選，捲土重來。該選區4名參選人均姓林，兩人無黨籍，兩人是民進黨籍。

檢方調查，里港鄉第二選區參選人林姓男子父親、找來樁腳蔡男，涉嫌在今年8月間以1票1000元代價買票，檢方今指揮調查站、縣警局、里港分局與刑事局偵查第八大隊等，搜索兩處，傳訊選民與相關證人11人，扣得選民繳回不法所得共1萬9000元。

檢方訊問後，鄉代參選人林姓男子的父親涉違反選罷法，犯嫌重大，且有串證之虞，晚間向法院聲請羈押禁見。樁腳蔡男訊後諭知3萬元交保。

屏檢呼籲，選舉不買票、不賣票，切勿以身試法。選票無價，民主無價，請攜手維護公平公正的選舉環境。若發現任何賄選情事，請立即撥打檢舉專線：0800-024-099 按4。檢舉身分絕對保密，並享有高額檢舉獎金。