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為兒賄選1票1000元 屏檢聲押鄉代參選人父親

中央社／ 屏東縣5日電

屏東縣里港鄉第二選區鄉民代表林姓參選人的父親，為求兒子勝選，與樁腳蔡姓男子，涉以1票1000元賄選，屏檢偵辦，認參選人父親違反選罷法，向法院聲請羈押禁見，蔡男則諭知交保。

屏檢晚間新聞稿表示，林姓參選人的父親與蔡男等2人，涉嫌於8月間以1票新台幣1000元代價，於選區內向選民賄選案件，今天指揮屏東縣警察局、里港警分局、屏東縣調查站，發動搜索2處，傳訊選民及相關證人共11人，取得相關具體事證，並扣得選民繳回不法所得共1萬9000元。

案經檢察官訊問後，認為林姓參選人的父親，違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌，犯嫌重大，且有串證之虞，晚間向法院聲請羈押禁見，蔡男則諭知3萬元交保，全案並經檢警擴大偵查中。

屏檢呼籲，選票無價、民主無價，應攜手維護公平公正的選舉環境。若發現任何賄選情事，可撥打檢舉專線0800-024-099按4。檢舉身分保密，並享有高額檢舉獎金。

賄選 屏東 聲押

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