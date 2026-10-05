【即時短評】程序正義之外 當你我成為社會少數

西門町酒吧遭搜索案，風波持續延燒，警方擴大處分言詞不當的員警、連帶處分帶隊警官及轄區主官，重申全案依法行政，但爭議核心早已不是執行程序完備與否，而是事件折射出執法者對少數群體仍存在偏見，某天當你我成為社會少數，是否也將被迫在公權力面前「下跪」？

案發酒吧今年遭檢舉達13次，日前又有民代關注，懷疑店家治安狀況，轄區警方報請檢方指揮偵辦，蒐證完備後向法院聲請搜索票，10月3日執行搜索。執行的對象是否包含店內顧客，要看法院准許搜索的範圍確切為何。目前看來，警方在偵辦店家涉嫌妨害風化案的程序，問題不大。

不過很遺憾，當執行過程被逐幀放大，「波麗士大人」們的執行技巧與態度難經檢驗。從事件曝光的第一時間，警方澄清「並未針對任何身障人士進行言語羞辱」，到昨日證實一名警員脫口「身障也能在廁所做愛？」，再到今天指稱另有2名員警在控制現場時對民眾說「跪下！」，1名警員在民眾詢問警員編號時回應「編你媽」。

這樣的調查結果令人痛心，它反映出員警在執行過程中對民眾言語失當並非「獨立事件」，而是部分執法者對於執行對象仍存有偏見。因為先入為主，所以粗暴、輕蔑。

部分員警未能認知，無論是否穿著制服，一旦在執行公務，即代表公權力。即便是涉有罪嫌的人民，仍是「人民」，即便是被判刑有罪的被告，也有他的人權，何況現場被移送刑事罪嫌偵辦的只有負責人，而且初步也只是有「犯罪嫌疑」，其他人至多是「可能違規」。

這樣的偏見多半源自於，負責第一線偵辦的執法單位，仍相當程度依賴經驗法則，因為夠直覺且精準，所以不斷發生，又不斷複製、強化這樣的意識形態；經驗法則原本是警察的專業資產，但如果沒有被法律、人權及多元社會的意識校正，就可能從判斷工具變成偏見來源。

直到有天，執行對象不因令狀而心虛或配合，反而及時自我主張，員警也反射性認定，那是「為了脫罪而無賴抵抗」，進而用更粗暴的言語試圖壓制 。

這樣的現象，其實無關性別、性向，諸如多元性別、身障、次文化者、新住民等群體，又放諸路檢、臨檢、攔檢等情形，當你我成為社會少數，又遭遇帶有偏見的執法者，都可能遭受不同等對待。

警界流傳一句誡言，「再多功績都抵不過一件風紀案」，此次仍迎來血淋淋教訓。警高層口中的教育訓練不是沒用，只是還遠遠不夠而已。