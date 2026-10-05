自稱「西安佛師」傳教 誘騙越女攜子來台無償勞動…彰檢起訴了

原籍越南的阮姓女子自創「西安佛師」名號，透過網際網路傳教，和誘3名越南籍女子在4名孩子來台，指派孩子為她無償勞動。彰化地檢署偵查終結，今以和誘有配偶之人脫離家庭、準略誘、利用他人難以求助之處境扣留重要身分證明文件，使人從事勞動與報酬顯不相當之工作等罪嫌提起公訴。

彰檢查辦跨國和誘等犯罪，特地以中、英文發布起訴書摘要。根據中文摘要指出，阮女在越南出生，民國93年間與我國謝姓國民結婚，於2008年間放棄越南國籍取得我國國籍後，2010年1月間與謝男離婚，2019年9月間與許姓男子登記結婚。

阮女與許男夫妻平日在苗栗縣卓蘭從事種植水梨、辣椒等農務工作，對外界長期透過臉書及抖音等網路平台以「西安佛師」自居，自詡為神佛轉世，並經常對外散布世界即將爆發大規模戰爭或天災而毀滅等言論，為吸收更多信眾另在彰化縣田尾鄉開設餐廳作為據點，利用共犯翁姓女子在新北市貢寮區開設的小吃店作為據點。

阮女2023年7月間經常往來我國與越南進行「傳教」，散播可透過宗教力量為人治癒疾病等訛詞，因阮女的教義內容明顯涉及宗教詐騙與誤導，同年7月13日遭越南政府禁止入境，然即便如此她在越南及我國境內均仍有持續追隨的信徒。

阮女因從事的農務、飲食業均需勞動人力，今年2月間利用她的宗教影響力，開始向信眾散布略以「依師父指示從事勞動就是作善事，日後世界毀滅時可以獲得救贖」等訛詞，再搭配先前宣揚的世界即將毀滅等言論，誘騙信徒來台以「修行」名義為其從事勞動，對阮女提供無償的人力資源。

果真有3名越南籍母親聽信其言，總共攜同4名未成年孩子來台，使之脫離生父的家庭監督，阮女接應3名信徒後就開始以扣留身分證件等方式阻礙、限制未成年孩子與生父聯繫，並進而指派4名孩子在她的農場、餐廳、小吃店為她及共犯翁女無償從事勞動。

被害少年的生父來台報案，我國內政部移民署中區事務大隊台中市專勤隊、彰化縣警察局員林分局協尋，經彰檢檢察官召集專案團隊進行協訪並執行搜索，分別在今年5月間救出4名被害少年，並聲押阮女獲准。

檢察官偵查終結，以阮女涉犯刑法第240條第2項之和誘有配偶之人脫離家庭、刑法第241第3項準略誘、人口販運防制法第31條第2項利用他人難以求助之處境、扣留重要身分證明文件，使人從事勞動與報酬顯不相當之工作等罪嫌提起公訴。