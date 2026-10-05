以勞動取代坐牢 新北檢舉辦社會勞動執行機關機構座談會

新北地檢署自今年1月至9月止，新收易服社會勞動案件共914件，有鑑於社會勞動是讓短期刑受刑人以勞動取代入監服刑，藉此發揮回饋社會、促進復歸及避免短期入監帶來的負面影響的重要機制，檢察長郭永發日前舉辦今年度社會勞動執行機關(構)座談會，邀請勞務機關(構)代表與會，進行績優表揚與座談活動，對轄內勞動機構表達感謝之意。

座談會由主任檢察官鄭少玨、主任觀護人黃婉鈺主持，就相關督導機制、執行規範及管制措施，充分進行經驗分享與意見交流，

郭永發首先感謝大家均能協調合作，在各自的崗位本著專業、熱忱、負責的態度，完善社會勞動管理機制，表示各社勞機構除嚴格監督外，有遇到任何問題均應及時反映，地檢署將盡力協處，以維護彰顯社勞機構特殊的司法地位與尊嚴。

座談會當天，另聘請新北市消防局教官程國展及廣恩老人養護中心五股老人公寓主任石桂榕，就火災救護與重症辨識處置及社會勞動執行現場進行經驗分享，彰顯對社會勞動現場安全的重視。