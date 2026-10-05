人犯在調查站和妻子嘿咻他幫忙「顧小孩」 調查局組長涉貪境管再延長

曾任澎湖縣調查站的組長陳麒元利用借提人犯出監機會，安排陳姓、江姓受刑人與家人見面，還讓陳男在多個調查站內與妻子「行房」，他則在外幫顧小孩，陳被橋檢起訴後，目前案件正在橋院審理中，法官認為以他資歷潛逃可能性高，裁定延長限制出境、出海8月。

陳麒元原在嘉義市調查站任職，升任組長後調至澎湖，主要偵辦毒品案件；江男、陳男則是因毒品、槍砲、詐欺等案，2019年起陸續羈押、執行在南、北等地看守所、監獄。

檢廉查出，2019年4月間，陳麒元趁借提江男出監機會，安排江在台南市調處、南機站與黃姓未婚妻、剛出生的幼子會面，允許江男回家和黃女用餐、處理私事，之後從江男手中取得陳男涉毒的檢舉筆錄，同年七月，借提江男、陳男出監，由江男引介陳男給陳麒元認識。

同年8月，陳男羈押期滿出監，陳男約陳麒元碰面，招待陳享用高檔牛排，但事隔一個月後，陳男卻因毒品案遭押，聯繫妻子找上陳麒元協助，陳妻與陳麒元碰面時，當面送了一隻IPHONE11手機

陳男被裁定羈押禁見後，陳麒元趁借提機會，允許陳男和王姓、李姓前妻會面，還大膽讓陳男和王女、李女碰面時，於桃園市調處、南機站廁所「激戰」，陳麒元則在外把風，幫陳男照顧小孩。

陳麒元擔心讓家屬會面的事情曝光，還指示不知情調查官銷毀詢問室錄音、錄影光碟，橋檢偵結，依貪汙治罪條例違背職務期約、收賄罪將陳麒元起訴。

陳麒元涉貪案目前正在橋頭地院審理中，法官訂於10月16日宣判，他限制出境、出海期間將於今年10月11日屆滿，法官認為他未認罪，未來恐面臨重判，以他多年工作經驗及人脈，潛逃出國以規避刑罰的可能性很高，裁定延長限制出境、出海8個月。