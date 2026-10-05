他騎車壓傷義交逃回家喝高梁 肇事逃逸判6月、酒駕無罪

蔡姓男子騎機車行經施工封閉路口，無視義交管制還壓傷其腳背後逃逸，返家立即喝高粱酒，事後警方測得蔡酒測值高達每公升1.24毫克；法院認定，蔡未救護義交及留下聯絡資料離去，依肇事逃逸罪判刑6月，但無法排除他是因返家再飲酒而酒測值超標，酒駕部分判無罪。可上訴。

判決指出，蔡姓男子去年8月15日清晨7時許，騎機車行經台南市東區一處路口，現場以三角錐及連桿管制交通，楊姓義交制止他前行，雙方發生爭執；當時楊的腳部正位於機車左前方，蔡仍貿然前行，導致前輪輾壓楊的腳背，楊受有雙側足部挫傷傷勢，蔡隨即逃逸返家，警方9時許測得蔡酒測值高達每公升1.24毫克。

檢方偵訊時，蔡辯稱沒有壓到義交的腳，他雖然先返家，但有報警，之後也回到現場，沒有肇事逃逸意思；他表示，機車被義交推倒，無法發動，才牽車回家，因有酒精戒斷症，在家喝了高粱酒，才會測得酒測值1.24，檢方依肇事逃逸、公共危險等罪嫌提起公訴。

台南地院審理時，楊姓義交證稱，他告知前方施工無法通行，蔡卻罵人，再用腳踢掉連桿硬闖工區，機車前輪壓到他的左腳腳背；他大喊「你壓到我的腳了」，本能地將蔡與機車推開，隨後打電話報警，蔡看到他報警就牽起機車離去，沒有留下聯絡方式，也未取得他同意。

合議庭指出，楊的證述與監視器畫面、報案紀錄相符，蔡偵查時也曾承認「可能有壓到腳」，不是故意的；足認蔡貿然前行碾壓腳背，與傷勢有因果關係，且楊遭壓傷後立即反映，與蔡距離又近，蔡應已知道對方極可能受傷，卻未確認傷勢、協助救護，也未留下姓名、聯絡資料或等候警方。

合議庭認定，蔡姓男子明知已肇事，卻逕自離開，構成肇事逃逸，不因事後返回而影響犯罪成立；另蔡當天上午8時12分報警，只稱與道路施工人員有糾紛，未提壓傷義交，蔡前一晚曾飲用高粱酒，又在返家飲酒後才報案，存有唯恐當場遭酒測而製造時間斷點的動機，主觀上卻有逃逸故意。

合議庭審酌，蔡罔顧他人生命、身體安全，犯後矢口否認、難認悔悟，且未與楊和解，依肇事逃逸罪判刑6月，過失傷害部分因楊撤告，檢察官已不起訴；至於酒駕部分，檢方指蔡前一晚喝約150毫升高粱酒，隔天上午7時許仍騎車出門，認為他涉犯公共危險罪。

合議庭指出，監視器顯示蔡上午8時6分返家，8時17分步行回到現場，在家停留時間足供飲酒；蔡從警詢至審理均稱返家後再喝高粱酒，義交雖稱聞到酒味，但酒味與酒精濃度沒有具體換算基準，檢方無法證明他上路時酒測值已超標，舉證無法形成有罪心證，酒駕部分判無罪。

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