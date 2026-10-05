快訊

外資買超718億元！狂買這兩種ETF 買超前三名都逾10萬張

再爆徐佳青讓愛子假冒「攝影官」出訪 民眾黨團：立刻停職、依法究責

端木正涉柯文哲案全認罪 律師駁「惡性重大」拚減刑：算便宜行事

聽新聞
0:00 / 0:00

他騎車壓傷義交逃回家喝高梁 肇事逃逸判6月、酒駕無罪

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

蔡姓男子騎機車行經施工封閉路口，無視義交管制還壓傷其腳背後逃逸，返家立即喝高粱酒，事後警方測得蔡酒測值高達每公升1.24毫克；法院認定，蔡未救護義交及留下聯絡資料離去，依肇事逃逸罪判刑6月，但無法排除他是因返家再飲酒而酒測值超標，酒駕部分判無罪。可上訴。

判決指出，蔡姓男子去年8月15日清晨7時許，騎機車行經台南市東區一處路口，現場以三角錐及連桿管制交通，楊姓義交制止他前行，雙方發生爭執；當時楊的腳部正位於機車左前方，蔡仍貿然前行，導致前輪輾壓楊的腳背，楊受有雙側足部挫傷傷勢，蔡隨即逃逸返家，警方9時許測得蔡酒測值高達每公升1.24毫克。

檢方偵訊時，蔡辯稱沒有壓到義交的腳，他雖然先返家，但有報警，之後也回到現場，沒有肇事逃逸意思；他表示，機車被義交推倒，無法發動，才牽車回家，因有酒精戒斷症，在家喝了高粱酒，才會測得酒測值1.24，檢方依肇事逃逸、公共危險等罪嫌提起公訴。

台南地院審理時，楊姓義交證稱，他告知前方施工無法通行，蔡卻罵人，再用腳踢掉連桿硬闖工區，機車前輪壓到他的左腳腳背；他大喊「你壓到我的腳了」，本能地將蔡與機車推開，隨後打電話報警，蔡看到他報警就牽起機車離去，沒有留下聯絡方式，也未取得他同意。

合議庭指出，楊的證述與監視器畫面、報案紀錄相符，蔡偵查時也曾承認「可能有壓到腳」，不是故意的；足認蔡貿然前行碾壓腳背，與傷勢有因果關係，且楊遭壓傷後立即反映，與蔡距離又近，蔡應已知道對方極可能受傷，卻未確認傷勢、協助救護，也未留下姓名、聯絡資料或等候警方。

合議庭認定，蔡姓男子明知已肇事，卻逕自離開，構成肇事逃逸，不因事後返回而影響犯罪成立；另蔡當天上午8時12分報警，只稱與道路施工人員有糾紛，未提壓傷義交，蔡前一晚曾飲用高粱酒，又在返家飲酒後才報案，存有唯恐當場遭酒測而製造時間斷點的動機，主觀上卻有逃逸故意。

合議庭審酌，蔡罔顧他人生命、身體安全，犯後矢口否認、難認悔悟，且未與楊和解，依肇事逃逸罪判刑6月，過失傷害部分因楊撤告，檢察官已不起訴；至於酒駕部分，檢方指蔡前一晚喝約150毫升高粱酒，隔天上午7時許仍騎車出門，認為他涉犯公共危險罪。

合議庭指出，監視器顯示蔡上午8時6分返家，8時17分步行回到現場，在家停留時間足供飲酒；蔡從警詢至審理均稱返家後再喝高粱酒，義交雖稱聞到酒味，但酒味與酒精濃度沒有具體換算基準，檢方無法證明他上路時酒測值已超標，舉證無法形成有罪心證，酒駕部分判無罪。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔡姓男子騎機車壓傷義交腳背後逃逸，返家立即喝高粱酒，事後警方測得蔡酒測值高達每公升1.24毫克，肇事逃逸判6月，但酒駕判無罪。聯合報系資料照
蔡姓男子騎機車壓傷義交腳背後逃逸，返家立即喝高粱酒，事後警方測得蔡酒測值高達每公升1.24毫克，肇事逃逸判6月，但酒駕判無罪。聯合報系資料照

酒駕 酒測 機車行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南警曾性騷人妻再摸舞者分局決議記過免職 撿到新衣想侵占判刑定讞

高雄毒駕撞死8旬婦肇逃 跑到屏東「毒友」家躲藏1天落網

詐團監控手拒捕「開車撞警」 瞎扯年輕求減刑 二審駁回仍判1年8月

跟騷命案 一道拖痕留下遺憾

相關新聞

端木正涉柯文哲案全認罪 律師駁「惡性重大」拚減刑：算便宜行事

民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金等案，一審遭重判17年；其中，會計師端木正因政治獻金登載不實，也遭判刑1年。全案上訴二審，台灣高等法院今日開庭，端全盤認罪且不爭執證據能力，但欲爭取減刑或緩刑，強調檢方指控所稱「惡性重大」言重，頂多算是便宜行事。

人犯在調查站和妻子嘿咻他幫忙「顧小孩」 調查局組長涉貪境管再延長

曾任澎湖縣調查站的組長陳麒元利用借提人犯出監機會，安排陳姓、江姓受刑人與家人見面，還讓陳男在多個調查站內與妻子「行房」，他則在外幫顧小孩，陳被橋檢起訴後，目前案件正在橋院審理中，法官認為以他資歷潛逃可能性高，裁定延長限制出境、出海8月。

他騎車壓傷義交逃回家喝高梁 肇事逃逸判6月、酒駕無罪

蔡姓男子騎機車行經施工封閉路口，無視義交管制還壓傷其腳背後逃逸，返家立即喝高粱酒，事後警方測得蔡酒測值高達每公升1.24毫克；法院認定，蔡未救護義交及留下聯絡資料離去，依肇事逃逸罪判刑6月，但無法排除他是因返家再飲酒而酒測值超標，酒駕部分判無罪。可上訴。

高雄鹽埕區里長詐領守望隊誤餐費 妻子、胞姊人在國外也簽「出勤」

高雄鹽埕區蔡姓里長被控與妻子、胞姊利用守望隊不實簽到紀錄，詐領巡守誤餐費22萬餘元，檢調查出3人出國或在外縣市仍簽到，高雄地檢署訊後分別諭知3人交保候傳。

台北、金門、連江、澎湖地檢「區域聯防」 打擊幽靈人口

金門、連江、澎湖地檢署跨海聯合台北地檢署，今在台北松山機場第二航廈舉辦「區域聯防阻絕幽靈人口」反賄選宣導活動，杜絕虛偽設籍影響投票結果，展現檢察機關全力查賄與維護選風的堅定決心。

柯文哲政治獻金案二審 端木正求輕判、檢方主張加重其刑

台灣高等法院審理柯文哲政治獻金案，今天傳喚一審遭判刑1年的會計師端木正。端木正認罪但爭執量刑，辯方請求輕判；檢方則認為一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。