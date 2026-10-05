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端木正涉柯文哲案全認罪 律師駁「惡性重大」拚減刑：算便宜行事

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端木正涉柯文哲案全認罪 律師駁「惡性重大」拚減刑：算便宜行事

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金等案，一審遭重判17年；其中，會計師端木正因政治獻金登載不實，也遭判刑1年。全案上訴二審，台灣高等法院今日開庭，端全盤認罪且不爭執證據能力，但欲爭取減刑或緩刑，強調檢方指控所稱「惡性重大」言重，頂多算是便宜行事。

調查指出，柯文哲任職於台北市長期間，涉嫌收受威京集團總裁沈慶京210萬元賄賂，推進京華城案「準用」都市更新條例容積獎勵項目，違法獲取20%容獎；另於擔任民眾黨主席時，設立木可公司侵占6834萬餘元政治獻金，並挪用眾望基金會827萬公款。

其中，端木正自2023年5月20日起受柯文哲競總委託，每月收受7萬元薪水協助辦理政治獻金申報業務，竟配合登載不實資料，明知相關帳目未附有支付憑證，仍向監察院出具查核報告，前後申報8筆虛偽交易。

端一審否認犯行，被依偽造文書罪判刑1年。案件進入二審，他改口認罪，強調僅針對量刑部分上訴，承認檢方起訴的所有事實和法條，也不爭執證據能力，請求法院從輕量刑，給予得易科罰金之刑或緩刑，另希望與其他被告審判分離。

高院今日開庭行準備程序，端幾乎沒有發言，全程請律師代打。他的律師指出，端之所以會不實登載，是因監院當時以帳目對不上為由催促補正，且有黨部木可負責人李文娟、競總財務人員何璦廷承諾事後補上憑證，才先行處理。

端的律師指出，原審引用端的助理陳韋瑄證詞、事務所員工戴佳慧的LINE對話紀錄，包括「端木來了很認真在做假的差額要上傳」、「端木只想競辦不要再煩他」、「一整個感覺之後要去調查局」等語，以此作為量刑參考，然而戴未參與申報流程，所言純屬臆測。

端的律師也認為，檢方偵查期間曾問說「他們（即端木正、李文娟等）怎麼處理收支不平衡問題？」陳回說「不知道」、「我們懷疑他做了什麼調整」，原審卻忽視「懷疑」2字，將所有不利因素歸因於端，據此審酌量刑，顯然與事實不符。

律師說明，端認罪是因為他作為一名會計師，不該在沒有憑證的情況下登錄帳目，但檢方所稱端「惡性重大」實屬言重，頂多算是信賴競總人員所述，便宜行事。

庭訊歷時約50分鐘結束，法官庭末諭知候核辦，至於端案情部分是否分開審理，合議庭將再考量。庭後，端面對記者詢問「分開審理是因為不想看到柯文哲嗎？」他全程低頭不語，快步離開法院。

端木正二審全認罪，請求法院減刑或緩刑，今日赴高院出庭低頭不語。記者謝亞庭／攝影
端木正二審全認罪，請求法院減刑或緩刑，今日赴高院出庭低頭不語。記者謝亞庭／攝影

端木正 柯文哲 律師

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