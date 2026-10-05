台北、金門、連江、澎湖地檢「區域聯防」 打擊幽靈人口

金門、連江、澎湖地檢署跨海聯合台北地檢署，今在台北松山機場第二航廈舉辦「區域聯防阻絕幽靈人口」反賄選宣導活動，杜絕虛偽設籍影響投票結果，展現檢察機關全力查賄與維護選風的堅定決心。

檢方指出，離島地區屬緊密社群，居民多互相熟識，民眾常因擔心身分曝光而對檢舉賄選有所顧慮，地檢署團隊因應選舉採取「區域聯防」策略；離島三座機場與台北松山機場醒目位置，均設置大型反賄選宣導立牌，北檢在松山機場服務台設置「離島賄選檢舉受理窗口」專屬立牌，民眾只需依引撥打電話聯繫航空警察局，承辦人員即能迅速到場受理申告。

今日反賄選誓師儀式中，最高檢察署徐錫祥代理檢察總長、台灣高等檢察署金門檢察分署姜貴昌代理檢察長親臨指導，三地檢檢察長趙燕利、劉俊杰、吳怡明分別說明各區域賄選屬性與設置大型立牌理念，北檢檢察長王俊力闡述設置專屬檢舉窗口目的，顯現嚴查幽靈人口與打擊賄選的強烈意志。

檢方呼籲，乾淨選風是民主政治的基石，虛偽遷徙戶籍（幽靈人口）企圖影響選舉結果已涉犯刑責，請民眾切勿以身試法；若發現身邊有任何妨害選舉或賄選情事，請勇於舉報，共同守護公平、公正的選舉

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