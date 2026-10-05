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年底地方公職選舉 澎湖地檢跨區聯防查不法

中央社／ 澎湖縣5日電

年底地方選舉激烈，澎湖地檢署今天跨海攜手台北、金門馬祖查賄反賄誓師行動，以避免澎湖選舉決戰境外，乾淨選票、守護澎湖未來。

澎湖地檢署「區域聯防、阻絕幽靈人口」反賄選宣導活動，今天跨海在台北松山機場，攜手台北、金門以及連江等3地地檢署檢察長，共同進行查賄反賄誓師，全力支持北、金、馬、澎區域聯防，落實查賄、反賄行動。

最高檢察署代理檢察總長徐錫祥、金門高分檢代理檢察長姜貴昌、台北地檢署檢察長王俊力、金門地檢署檢察長趙燕利、連江地檢署檢察長劉俊杰等人都親自與會，落實台北與離島查賄、反賄區域聯防，攜手阻絕幽靈人口。

澎湖地檢署檢察長吳怡明表示，澎湖旅外鄉親號稱百萬，為避免「澎湖選舉決戰境外」，尤其在小選區選舉中，數十票至數百票之差距，即足以影響選舉結果，有待「區域聯防、阻絕幽靈人口」，北檢與各離島地檢署透過檢警調區域聯防，打擊幽靈人口，確保選舉公平公正。

王俊力表示，離島虛設戶口情形所在多有，為方便離島鄉親勇於檢舉賄選或幽靈人口案件，北檢與離島區域聯防，在台北松山機場設置服務專線02-8770-2665，由專人協助處理，提供離島居民於返鄉前利用，便利離島鄉親檢舉幽靈人口賺獎金。

吳怡明表示，年底地方選舉，為避免「澎湖選舉決戰境外」，澎湖地檢署在選舉區域聯合查察妨害選舉會議中，已先後與高雄、橋頭、屏東地檢署等，北、中、南區域聯防共同啟動聯合查察機制，今天再與台北和金門、連江等離島地檢署進行查賄反賄誓師，架構嚴密的天羅地網，全力查察妨害選舉犯罪案件，並籲請民眾勇於檢舉不法，一起投出乾淨選票、守護澎湖未來。

澎湖 金門 馬祖

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