行人被撞求償898萬元法官部分判准 植牙臉部重建及看護費714萬免賠

蘇姓男子走在路上被撞，訴請開車肇事的沈男和違停的謝男連帶賠償。法官審理後，判決蘇男求償醫療費、眼角膜修復、工作損失及精神慰撫金共78萬多元有理，但求償全口植牙、臉部重建費750萬元無證據支持，判決兩人不用賠償。

判決指出，謝男將轎車違規停放在基隆市源遠路機慢車優先車道，蘇男前年10月28日走在謝車左側時，被沈男駕駛的小貨車右後視鏡擦撞，導致頭部損傷、右側眼瞼及眼周圍開放性傷口等傷勢，因而訴請沈男和謝男連帶賠償近898萬多元。

蘇男訴請的賠償費包括醫療費6萬多元，後續牙齒全口植牙補牙粉費用464萬元，臉部重建費用250萬元，眼角膜修復費用15萬元，看護費用36萬多元，工作損失26萬多元和精神慰撫金100萬元。

沈男和謝男都辯稱，任職的物流公司因事故已給付蘇男23萬多元，他對蘇男求償的醫療費、眼角膜修復費及工作損失無爭執，但植牙補牙粉、臉部重建及看護費，蘇男未提出單據，請求精神慰撫金100萬元也過高。

基隆地方法院法官審理後指出，蘇男請求沈男和謝男連帶賠償醫療費、眼角膜修復費用及工作損失應予准許。看護費部分，醫院診斷證明書未能證明蘇男去年1月至4月有聘請看護必要，請求賠償不應准許。

牙齒全口植牙補牙粉、臉部重建費用部分，法官說，蘇男提出的牙醫診所門診醫療費用收據、相關醫療費用參考資料等證據，無從證明他確因車禍需要牙齒全口植牙補牙粉、臉部重建等治療，請求賠償不應准許。

精神慰撫金部分，法官審酌交通事故原因、傷勢程度等情狀，認以請求30萬元為適當。最後判決沈男和謝男應連帶賠償蘇男78萬多元。扣除物流公司已給付23萬多元，兩名被告應再賠償43萬多元。全案可上訴。