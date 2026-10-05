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高雄鹽埕區里長詐領守望隊誤餐費 妻子、胞姊人在國外也簽「出勤」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鹽埕區蔡姓里長被控與妻子、胞姊利用守望隊不實簽到紀錄，詐領巡守誤餐費22萬餘元，檢調查出3人出國或在外縣市仍簽到，高雄地檢署訊後分別諭知3人交保候傳。

檢方調查，蔡姓里長兼任里內守望隊隊長，胞姊及妻子都是隊員，2023年1月至今年2月間，蔡男等7人未實際執行守望隊巡邏勤務，卻仍在守望隊出入登記簿簽名，甚至由蔡姓里長及其胞姊代為偽簽。

不僅於此，連蔡男與妻子、胞姊出國期間，守望隊出入登記簿都有人簽名，再將該本清冊連同相關資料向鹽埕分局請領守望隊誤餐費。

雄檢統計，自2023年1月至今年2月間，蔡男詐領誤餐費估為22萬3340 元，雄檢主任檢察官陳彥竹、檢察官楊翰濤指揮調查局南機站、高雄市警局鹽埕分局組成專案小組，陸續傳訊蔡男及證人到案說明。

檢方認定，蔡姓里長、胞姊及妻子均涉犯刑法行使業務上登載不實文書罪及詐欺罪嫌重大，訊後考量3人已交代相關情節，並表明有意願繳回犯罪所得，無羈押必要，蔡姓里長10萬元、胞姊9萬元、妻子7萬元交保候傳。

高雄地檢署。聯合報系資料照
高雄地檢署。聯合報系資料照

高雄 里長 妻子

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