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殺人、性侵等5類被告不得強制辯護？ 民團籲：法扶制度勿開倒車

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

立委先前主張修法，要求法扶基金會不得為殺人毒駕、詐騙、性侵虐童等5類犯罪被告提供強制辯護，民間司法改革基金會等9個民團今日召開記者會表示，法扶制度不容開倒車，呼籲立法院勿以特定犯罪類型，作為一律排除法律扶助的標準，也不應以相關預算的刪除、凍結為手段，降低人民必要的辯護保障。

今年8月，部分立委主張修正法律扶助法，要求法律扶助基金會未來不得為「蓄意殺人、毒駕致死、詐騙、性侵、虐童」等5類犯罪被告提供強制辯護。

藍委林沛祥曾指出，司法院1年捐助法扶基金會將近15億元，其中有9成案件都是協助刑事被告、加害人，真正協助被害人的只有1成，因此欲提案刪減並凍結相關預算，甚至獲司法院表態支持。

對此，民團首先指出，立委稱「法扶9成案件都在協助刑事被告」 與現況不符。根據法扶基金會2025年度資料，受理並指派律師辦理的案件中，刑事案件為2萬9931件，占全部扶助案件的51.58%，並非9成。

若把法律諮詢等服務一併計入，法扶全年受理近23.3萬件申請，其中逾12.3萬件即屬法律諮詢服務，也同時涵蓋民事、家事、少年、行政，以及勞工、原住民族、身心障礙者、住宅租賃等多元法律服務。

民團表示，再進一步看法扶案件的扶助資格，2025年度一般法扶案件中，「重大刑事辯護案件」為6353件，占10.95%；另有3萬2421件屬於特殊群體的法定保障案件（如少年、精神或心智障礙者），並有2萬2699件涉及經濟弱勢。

民團認為，又即使涉及重大犯罪，也不能因犯罪類型受到高度非難，就忽略「強制辯護」本身是一項獨立的程序保障。

民團指出，將強制辯護案件排除於法扶之外，並不會使國家保障人民受公平審判的義務消失，只是把強制辯護案件轉回公設辯護與義務辯護體系，進一步加重已經吃緊的法院與書記官人力負擔。

民團呼籲，被害人保障與被告辯護權並非零和選擇，與其削減法扶、限縮扶助範圍，政府與立法院更應正視犯罪被害人服務需求快速增加、預算卻未同步成長的問題；司法院也應積極向國會與社會說明法扶及強制辯護制度的理念、功能與必要性。

立委主張修法，要求法扶不得為殺人、毒駕、詐騙、性侵、虐童等5類犯罪被告提供強制辯護，司改會等9民團今日召開記者會，呼籲法扶制度勿開倒車。圖／司改會提供
立委主張修法，要求法扶不得為殺人、毒駕、詐騙、性侵、虐童等5類犯罪被告提供強制辯護，司改會等9民團今日召開記者會，呼籲法扶制度勿開倒車。圖／司改會提供

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