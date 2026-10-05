父子聯手圖利建商8222萬 新北議員邱烽堯境管將屆…淡回4個字

國民黨籍新北市議員邱烽堯及父親、前中和市長邱垂益涉安樂市場開發弊案，一、二審各判3年6月、10年徒刑，日前均已上訴至三審。由於2人境管期限將屆，台灣高等法院今日召開訊問庭，邱垂益打悲情牌，自稱因病開刀無逃亡之虞，請求解除出境、出海限制；邱烽堯則淡回「沒有意見」，面對媒體詢問是否堅持無罪，也僅說「謝謝」無正面回應。

邱烽堯、邱垂益審理期間遭裁定境管，期限至本月15日屆滿。高院開庭訊問檢辯雙方有無意見，檢方表示，本案二審於今年9月3日判決，被告等人犯圖利罪遭處重刑，審酌相關卷證且眾人均上訴三審，境管理由仍然存在，請求合議庭裁定延長。

邱垂益委由律師答稱，他從偵查迄今，除了生病、開刀住院外，次次均遵期到庭，且他開刀後行動緩慢，先前審理也已接受交互詰問完畢，並無逃亡、串供之虞，加上住所都在境內，無延長境管必要，請求裁定解除；邱烽堯則親自回稱「沒有意見」。

法官庭末諭知，是否延長境管將由合議庭評議，日後以書面裁定，全案候核辦。

本案源於2007年間，經營美聯建設的黃越勝有意推動安樂公有市場土地整合開發，與邱垂益聯手，透過標售市場公有土地，擴大美聯所能開發基地的範圍，邱垂益再以入股方式獲益。

為求順利推動，邱垂益還找來熟悉土地開發的建商親戚邱献樹（已歿，不起訴）、時任中和市代表會主席呂禮旺與副主席馬兆玲入股，由邱献樹出任人頭建設公司「美聯開發公司」董事長，邱烽堯則擔任副總經理，合作開發。

接著，邱垂益利用擔任中和市長職務之便，藉口籌措財源解決財務困窘、土地現況使用效率過低，將出售公有土地案送到中和市代會審議，並迅速通過。

一審新北地院計算，本案市有地共318.19坪，依每坪79萬3600元計算，市有地價值為2億5251萬5584元，扣除得標成本，被告等人的不法所得共計8222萬6695元，依圖利等罪判邱垂益、邱烽堯各10年和3年6月徒刑；上訴二審，高院駁回上訴。

新北市議員邱烽堯赴高院出庭，面對是否解除境管一事表示「沒有意見」。記者謝亞庭／攝影