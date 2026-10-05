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環城步道鬧人命…翁遭地磚絆倒癱瘓致死 恆春鎮公所賠384萬確定

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

姚姓老翁2022年行經恆春古城的環城步道，遭地面隆起地磚絆倒致死，3名兒女請求國家賠償，一、二審均認定恆春鎮公所負管理維護義務，卻未於現場標示告警或修繕，導致意外死亡，判恆春鎮公所應賠3名子女各128萬1919元，共384萬5757元。案經上訴三審，最高法院駁回上訴，全案確定。

全案源於2022年5月29日傍晚，姚翁行經環城步道，途中遭突起的地磚絆倒受傷，送醫急救仍於同年6月8日死亡。屏東地檢署檢察官會同法醫相驗，認定姚跌倒意外造成高位頸椎骨折，受有四肢癱瘓傷勢，因神經性休克死亡，屬於意外死亡。

姚的3名子女主張，恆春鎮公所為環城步道的管理機關，有義務維護步道平整，讓行人安全通行，如今悲劇發生，現場也未設有任何警告標示，憤而訴請國賠，請求鎮公所賠償醫療費33萬2759元、喪葬費51萬3000元及精神慰撫金各100萬元，給付3人各128萬1919元。

鎮公所則辯稱，環城步道屬於文化古蹟的附屬設施，土地謄本登載的管理者為屏東縣政府，步道實際由屏東縣文化資產保護所管理維護。再者，根據監視器畫面無法證實死者倒地是因路面不平所致，且路面些微不平，也不至於影響行人行走安全。

鎮公所也指出，死者送醫後經醫院診斷有肺炎及急性呼吸衰竭狀況，與他跌倒直接造成傷勢無關，無法排除是因醫療過程或感染新冠肺炎所致，難以認定跌倒與死亡結果之間具相當因果關係，請求免賠。

一審屏東地院認為，環城步道於2011年前後鋪設，為變更恆春都市計畫規劃之一，屬於自行車兼人行步道，曾獲觀光局核定補助2.6億餘元改造，由鎮公所編列預算進行管理維護，且該步道緊鄰市區道路，依屏東縣道路管理自治條例，仍應由公所負責修築、改善、養護及管理。

另勘驗現場畫面，死者行走時突前傾倒地，倒地後額頭流血，當時他右腳仍穿著鞋子，左腳鞋子卻落在倒地處後方超過1人身高的距離外，鞋子落點前則有數塊地磚隆起，可見他確實因隆起地磚絆倒；又隆起情況明顯，鎮公所欠缺管理也無告示，與事故的發生具因果關係。

一審指出，死者案發前確實曾罹患新冠肺炎，但他在自主健康管理期間仍能去步道散步，可見病情已有好轉；案發後，他經診斷患有肺炎，由於病患術後臥床、插管而感染肺炎的情形相當常見，若不是因事故送醫住院所致，一般來說並無另行感染肺炎的可能。

一審認定，鎮公所因環城步道設置或管理有欠缺，導致致姚翁死亡，子女們求償有理，應予准許；全案上訴二審，高雄高分院維持原審見解，駁回上訴。案經上訴三審，最高法院駁回上訴確定。

老翁行經環城步道遭絆倒致死，最高法院判恆春鎮公所得賠3名子女384萬5757元確定。記者王聖藜／攝影
老翁行經環城步道遭絆倒致死，最高法院判恆春鎮公所得賠3名子女384萬5757元確定。記者王聖藜／攝影

恆春 步道 人命 最高法院

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