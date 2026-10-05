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華訊電能綠能充電樁2年吸金逾2億元 26人起訴執行長求刑16年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

華訊電能執行長謝博鈞涉<a href='/search/tagging/2/吸金' rel='吸金' data-rel='/2/103639' class='tag'><strong>吸金</strong></a>，檢方依違反銀行法等罪，起訴求刑16年。聯合報系資料照
華訊電能執行長謝博鈞涉吸金，檢方依違反銀行法等罪，起訴求刑16年。聯合報系資料照
華訊電能公司涉嫌從2024年起在台北、台中及高雄的加盟展，或用臉書廣告，向民眾介紹投資「FAFAGO綠能充電樁」，宣稱保證獲利，2年不法吸金2億1905萬800元。台北地檢署今偵結，依違反銀行法、詐欺、洗錢等罪嫌起訴華訊公司、執行長謝博鈞等26人，對謝求刑16年。

檢調追查，謝博鈞、陳朋志明知華訊在2024年間實際僅建置不到200支充電樁，卻在台北、台中、高雄的加盟展參展時，向民眾推銷「華訊電能FAFAGO充電樁」投資案，宣稱每投資1個充電樁新台幣30萬元，即保證每月最低可獲利3520元，年化報酬率達14.08%，且投資期滿3年，可選擇由華訊公司以7折價格買回充電樁，或選擇繼續投資享有「買二送一」或「買三送二」等不同優惠方案，吸引、綁定投資人持續加碼投資。

謝博鈞辯稱，僅在充電樁建置完成開始運作、確有充電收入的情況下才發放金錢給投資人，投資人實際上並未負擔投資風險。

檢方查出，華訊公司在2026年3月間實際僅有187支充電樁，本案將充電樁加盟包裝成「設備買賣」，投資人出資30萬元，就按月固定給付12%至14%的年化保證收益，縱使未完工也會按期給付等額補償金，完全獨立於實際營運盈虧之外，實際上是以收受名義吸收資金，並約定給付與本金顯不相當的固定報酬，屬銀行法準收受存款行為。

檢方直指，2024年1月至2026年1月間流入投資款項達2億1905萬800元，犯罪時間非短、規模甚鉅，已嚴重危害金融秩序及投資人財產權益，謝博鈞統籌業務部門，招募人員、講授投資方案等話術，並和陳朋志在網路上散布虛偽投資訊息詐取投資款，以業務獎金名目先收高額利潤，直到華訊金流無法支應分潤，即作勢與陳分道揚鑣欲脫免責任，迄今否認犯行，建請求處16年徒刑。

華訊實際負責人陳朋志（對外自稱陳建環）發布通緝。財務長吳娉慧、登記負責人林家銘、副總經理張錦珠、業務團隊、工程師等其餘25名被告，則求量處適當之刑。

充電樁 吸金 綠能

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