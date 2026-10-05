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恆春步道地磚隆起害男子摔死 國賠384萬確定

中央社／ 台北5日電

姚姓男子行經屏東恆春環城步道時，遭隆起地磚絆倒，因高位頸椎骨折死亡，子女訴請國家賠償。二審判恆春鎮公所應賠3名子女共384萬餘元，最高法院日前駁回上訴，全案確定。

判決指出，姚男於民國111年5月29日下午行經屏東縣恆春鎮北門路旁環城步道時，遭隆起地磚絆倒受傷，送醫後接受頸椎椎間盤切除及人工骨塊融合手術，同年6月8日返家後死亡。

屏東地檢署檢察官會同法醫師相驗，認定姚男因跌倒造成高位頸椎骨折，導致神經性休克死亡，死亡方式為意外。姚男3名子女因此提起國家賠償訴訟。

恆春鎮公所主張，步道所在土地屬古蹟保存區，管理者為屏東縣政府，應由縣府負責；屏東縣政府則說，步道屬市區道路附屬設施，管理機關應為恆春鎮公所。

法院認定，這處步道緊鄰北門路，供行人及自行車通行，屬市區道路附屬設施，且都市計畫相關資料記載，步道後續由恆春鎮公所編列預算管理維護，因此事故發生時的管理維護機關為恆春鎮公所。

法院指出，事故地點有數塊地磚隆起，位置接近步道中央，行人經過有遭絆倒危險，公所應可預見並進行維修或設置警告標誌，卻未採取相關措施，事故發生近10個月後，同一地點仍有隆起情形，足認管理有所欠缺。

恆春鎮公所另主張，姚男事發時戴耳機、左右張望，應負50%與有過失責任。法院認為，戴耳機與遭地磚絆倒無關，行走時注意四周也是一般人的正常行為，難認姚男對事故發生有過失。

二審法院判恆春鎮公所應賠償姚男3名子女醫療、喪葬費以及精神慰撫金合計新台幣384萬餘元。全案經上訴，最高法院日前駁回上訴，全案確定。

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