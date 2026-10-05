2男罰鍰不繳 行政執行署要封地、扣車…配偶急一次付清

行政執行署強力執行交通欠款專案，桃園分署近期針對55歲楊男、45歲葉男積欠多筆違規罰鍰採取查封土地、現場扣近百萬元休旅車等手段，兩人都由配偶出面火速繳清逾20萬、2萬多元的罰鍰。

桃園分署指出，龜山區楊男積欠高速公路通行費53筆，另超速闖紅燈等交通違規81筆，加上健保費等合計20萬4000元，去年12月因逾期未繳陸續被移送分署執行，經多次催繳，楊男置之不理，扣押他名下存款也不過數百元。分署執行人員進一步查出楊男名下在中壢有5筆持分土地，今年7月完成查封並著手拍賣作業，楊妻得知土地遭查封且必定被拍賣，9月底到桃園分署一次繳清全部欠款，免除土地遭拍賣。

另案平鎮區葉男因積欠高速公路通行費176筆、牌照稅等共計2萬8631元，移送桃園分署多次催繳一樣未履行，執行人員查出他名下有一輛2024年購入的國產車，價值遠超過他積欠的罰鍰。10月1日下午接獲通報車停在桃園市路邊停車格，立即趕赴現場，眼看車輛外觀還有9成新，當場查封，正準備將車輛拖離，葉男妻子現身當場清償全部欠款。

桃園分署提醒，交通罰鍰等公法應負金錢給付義務者 ，如果心存僥倖置之不理，會面臨不只存款、薪資遭扣押，名下動產、不動產也有可能遭查封、拍賣。