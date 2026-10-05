華訊電能涉吸金逾2.19億 執行長遭起訴求刑16年

華訊電能公司以投資「FAFAGO綠能充電樁」，涉非法吸金逾新台幣2.19億元。台北地檢署今天起訴謝姓執行長等25人及華訊公司，認謝男主導且否認犯行，建請法院判刑16年以上。

起訴書指出，陳姓男子為華訊電能實際負責人，負責公司營運、充電樁建置、投資人收益發放及資金調度；謝男為執行長，負責經營管理、統籌業務、招募人員、製作簡報及指導招攬話術。

檢方查出，華訊電能自民國113年1月起，以「FAFAGO綠能充電樁」名義，透過臉書廣告及台北、台中、高雄等地加盟展、投資說明會招攬投資。

華訊宣稱，每投資1個充電樁須支付30萬元，公司保證每月最低收益3520元，年化報酬率約14.08%；投資期滿3年，可由公司以21萬元買回，若繼續持有，另享「買二送一」或「買三送二」優惠。

檢方指出，投資人無須參與充電樁選址、設置或經營，報酬也非依特定充電樁實際營收計算，實質上是以投資名義向不特定人吸收資金並約定高額報酬。

檢方調查，謝男、陳男明知華訊電能113年間實際設置不到200支充電樁，招攬投資數量卻遠高於實際建置數量，營運獲利也不足以支付承諾收益，仍持續招攬投資。

華訊收取投資款後，未依認購數量建置相對應充電樁，反而將部分款項用於支付業務獎金及前期投資人收益、補償金，形成以後期投資款支應前期投資人收益。檢方統計，113年1月至115年1月間非法吸金共2億1905萬餘元。

檢方並認定，謝男、陳男等人將部分資金轉入關係企業、員工及個人帳戶，再透過多層轉匯、往返匯款及現金提領等方式，涉嫌隱匿犯罪所得及掩飾來源。

今年4月間，華訊無法繼續支付投資收益，投資人察覺受騙後報案。北檢指揮調查局北部地區機動工作站、新北市樹林警分局等單位偵辦，6月間發動搜索。

北檢今天偵結，依違反銀行法非法經營準收受存款等罪起訴謝男等25人及華訊公司；謝男另涉加重詐欺罪，並與吳姓財務長涉洗錢罪。陳姓實際負責人未到案，另遭發布通緝。

檢方認為，謝男居主導地位，以業務獎金名義取得高額利益，發現公司金流無法支應分潤後，又企圖與陳男切割，且至今否認犯行，造成投資人鉅額損失，惡性重大，建請法院判刑16年以上。