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他毒駕肇事…稱病且要顧孫求輕判 法官給他機會免入獄

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

邱姓男子吸毒後開車上路，撞毀警方公務車、私人轎車再自撞被捕。他以車牌沒了，駕照沒了，還要照顧孫子，不敢再毒駕了，請求輕判。法官審酌他認罪、賠償被害人及身體健康等生活情況，判刑6月得易科罰金，併科罰金2萬元。

判決指出，邱男今年5月19日上午在住處，以燒烤吸煙方式施用甲基安非他命後開車出門，行經信一路撞擊市警局少年隊公務車、劉姓女子的轎車但繼續行駛，不久後自撞分隔島。員警到場處理，採尿送驗甲基安非他命陽性反應，將他移送法辦。基隆地檢署檢察官偵查後，起訴涉犯公共危險罪嫌。

基隆地方法官審理時，邱男全部認罪，並說會賠償修車費用。肇事後車牌被扣兩年，車沒了，駕照也沒了，他讀國一、小一的孫子的爸媽不在了，他要照顧孫子，不會再毒駕了。邱男還說，他脊椎長骨刺，手舉不起來，還有心臟病裝兩支架，也曾胃潰瘍大出血。年紀大了，沒有辦法吸毒了，也不敢毒駕了。

邱男的律師也說，邱男今年2月因焦慮、失眠等病症，醫院有開抗焦慮及助眠藥物。今年5月因病住院，15日出院後馬上就吸毒，結果胃潰瘍，當天又進急診，住院3天出院後，自行服用安眠藥，隔天肇事。邱男並非出院後就吸毒馬上開車，所以檢驗濃度變低。

法官指出，依據相關事證，足認邱男自白與事實相符，予以採信。邱男明知施用毒品會導致對周遭事務辨識及反應能力降低，吸毒後開車漠視自身安危，更枉顧往來人車生命、身體、財產安全及公眾安全，並因肇事，行為可議。

邱男曾犯公共危險罪判刑3月，2023年10月18日易科罰金執行完畢，5年內再犯案屬累犯。法官審酌邱男坦承犯行、與被害人和解、毒品濃度，自述是孫子的監護人及健康狀況等情狀，加上基於特別預防法理，非加重其刑不足使其覺悟，無依累犯加重其刑必要，判刑6月，併科罰金2萬元。徒刑易科罰金、罰金易服勞役均以1千元折算1日。全案可上訴。

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邱姓男子吸毒後開車肇事，基隆地方法院法官審酌他認罪、賠償被害人及身體健康等生活情況，判刑6月，可易科罰金，並科罰金2萬元。聯合報系資料照
邱姓男子吸毒後開車肇事，基隆地方法院法官審酌他認罪、賠償被害人及身體健康等生活情況，判刑6月，可易科罰金，並科罰金2萬元。聯合報系資料照

毒駕 法官 吸毒 安非他命

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