嘉義房客欠租2個月不回應 房東拿備用鑰匙開門闖入判拘役

嘉義縣張姓房東因廖姓房客積欠2個月租金、催繳未獲回應，竟持備用鑰匙自行開門進屋，挨告後辯稱擔心房客發生意外。嘉義地院不採信，依侵入住宅罪判拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

判決表示，張男原為廖男房東，廖男承租嘉義縣一處套房居住。張男因廖男積欠租金，在敲門、張貼催繳通知仍未獲回應後，未經廖男同意，持備用鑰匙開啟房門進入套房。廖男提告無故侵入住宅。

張男坦承曾自行開門進屋，但否認犯罪，辯稱當時聞到房內有怪味，擔心廖男在房內發生意外，因此才開門查看。

法院調查，張男接受警方詢問時，最初說法是因房客積欠2個月租金，敲門及張貼催繳通知約7、8天仍未獲回應，因此拿備用鑰匙進屋，當時並未提到聞到怪味或擔心房客安危，直到偵查時才提出這項說法。法院因此認為，他進屋的真正原因應是處理欠租問題。

判決提到，張男過去曾遇過出租套房傳出異味、房客聯繫不上等類似狀況，當時是先向警方報案，再由警消人員到場處理，已有相關經驗。這次他卻未先打電話聯絡廖男，也未通知警消，就自行持備用鑰匙開門，法院因此認為，與他所稱「擔心房客發生意外」的說法不符。

法院表示，房屋出租並交由房客居住後，房客對住處享有排他支配權，即使房東有收租及管理房屋的權利，也不能只憑房東身分，違反房客意願任意進入。至於積欠租金，屬租賃民事爭議，房東應循契約或法律程序催收、終止租約或要求返還房屋，不能自行持備用鑰匙進入。

嘉義地院審酌張男尚未與房客和解或取得諒解等情形，依侵入住宅罪判拘役30日，如易科罰金，以每日1千元折算，共3萬元；全案仍可上訴。