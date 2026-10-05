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2道處分防逃！愛爾麗常如山涉偷拍羈押 性侵案今起再限制出境8月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

<a href='/search/tagging/2/愛爾麗' rel='愛爾麗' data-rel='/2/253110' class='tag'><strong>愛爾麗</strong></a>集團總裁<a href='/search/tagging/2/常如山' rel='常如山' data-rel='/2/253135' class='tag'><strong>常如山</strong></a>。聯合報系資料照
愛爾麗集團總裁常如山。聯合報系資料照
愛爾麗醫美集團總裁常如山被女性友人指控涉強制性交未遂，檢方起訴，建請法院從重量刑，常的限制出境處分將屆，台北地院合議庭認為，常有逃亡之虞，裁定今日起延長限制出境、出海8月。可抗告。

事實上，常如山另案涉在集團分店以「偽裝偵煙型攝影機」偷拍，與特助張元齡、設備商謝金亨依無故竊錄性影像、拍攝兒少性影像罪起訴，新北地院日前已裁定常如山自今年9月26日起延長羈押禁見2月。

常如山一人分涉不同案繫屬2個法院審理，關於前案已羈押後案再處分限制出境，台北地院裁定指出「常如山目前固另案羈押中，惟不能排除其倘停止羈押而有出境、出海之可能性，審酌比例原則後，對常為限制出境、出海之處分」。

依台北地檢署起訴，常如山懷疑熟識的女性友人移情別戀，在台南市對她親吻臉頰、強拉衣物意圖性侵，女子大聲呼救常才鬆手，被害人向檢警對常提出告訴。

檢察官訊問被害人、證人並勘驗監視錄影畫面，再依據關係人通訊軟體對話紀錄、刑事局DNA鑑定書、醫療機構診斷證明書等，今年6月依強制性交未遂等罪起訴常如山，從重求刑。

台北地院裁定指出，常因妨害性自主案經檢方2026年2月5日起限制出境、出海8月，期間於2026年10月4日屆滿，日前給檢察官、常及常的辯護人陳述意見機會，檢察官表示希望繼續延長限制出境、出海，常表示沒有意見。

裁定書指出，依性侵案卷內證據，常如山涉犯強制性交未遂罪、無正當理由違反被害人保護命令罪，犯罪嫌疑重大，所涉罪責不輕，且常近年來出入境頻率甚高，有在國外生活的能力，難以排除有視案件進程而離境規避審判及刑罰的可能，因此，常仍有繼續限制出境、出海必要，裁定2026年10月5日起延長限制出境、出海8月。

限制出境 偷拍 愛爾麗 性侵 常如山

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