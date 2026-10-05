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花蓮秀林村長拚6連霸爆賄選 周賢德夫妻涉送現金遭搜索各10萬元交保

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

<a href='/search/tagging/2/花蓮' rel='花蓮' data-rel='/2/177455' class='tag'><strong>花蓮</strong></a>秀林鄉秀林村長參選人周賢德（右）與妻子王姓婦人涉嫌用現金及贈送香菇方式<a href='/search/tagging/2/賄選' rel='賄選' data-rel='/2/103698' class='tag'><strong>賄選</strong></a>，經檢方調查後，法院裁定<a href='/search/tagging/2/交保' rel='交保' data-rel='/2/250776' class='tag'><strong>交保</strong></a>10萬元。圖／翻攝周賢德臉書
花蓮秀林鄉秀林村長參選人周賢德（右）與妻子王姓婦人涉嫌用現金及贈送香菇方式賄選，經檢方調查後，法院裁定交保10萬元。圖／翻攝周賢德臉書
花蓮縣秀林鄉再次傳出賄選，秀林鄉秀林村長參選人周賢德與妻子王姓婦人涉嫌用現金及贈送香菇方式賄選，檢調上周執行搜索，檢方認定周賢德有勾串共犯及證人之虞，向花蓮地方法院聲請羈押禁見，法院裁定交保10萬元。

花蓮地檢署今天指出，檢察官林英正偵辦秀林村長參選人周賢德及其妻王姓婦人等人，涉嫌以現金1000元至2000元不等，及市價約100元至200元香菇等賄選，違反公職人員選舉罷免法案件，於本月1日、2日指揮新城警分局、吉安警分局、移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊等單位，持花蓮地方法院核發搜索票，至周賢德住居所等5處搜索，並拘提、通知被告及證人共計17人到案說明。

經檢察官訊問後，認被告周賢德及妻子等人均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄等罪嫌重大，其中周賢德有勾串共犯及證人之虞，有羈押原因及必要，向地方法院聲請羈押禁見，經法院裁定交保10萬元；王婦尚無羈押必要，諭知交保10萬元；其餘被告均請回。

秀林鄉秀林村長周賢德已擔任5屆村長，今年要挑戰六連霸，不過這次秀林村長競爭激烈，共有4名參選人登記，國民黨報准周賢德、鍾義銘2人可掛國民黨籍參選。

花蓮地檢署表示，查察妨害選舉團隊已全面啟動，對於以任何形式介入選舉不法行為，絕對「零容忍」，不管是傳統的現金買票、贈送禮品，或是變相的招待旅遊、餐飲等，執法團隊皆會嚴加查辦。民眾若有發現任何疑似賄選或干擾選舉不法情事，請踴躍提出檢舉，地檢署一定嚴密保護檢舉人身分，與民眾攜手維護乾淨、透明的民主選舉。

花蓮秀林鄉秀林村長參選人周賢德與妻子王姓婦人涉嫌用現金及贈送香菇方式賄選，經檢方調查後，法院裁定交保10萬元。圖為花蓮地檢署外觀。聯合報系資料照
花蓮秀林鄉秀林村長參選人周賢德與妻子王姓婦人涉嫌用現金及贈送香菇方式賄選，經檢方調查後，法院裁定交保10萬元。圖為花蓮地檢署外觀。聯合報系資料照

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