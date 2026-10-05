慘丟金飯碗還判刑！台積電課長「反向刷卡」詐加班費 民刑事雙敗確定

苗栗縣楊姓男子在任職台積電期間，利用反向打卡方式，詐領加班費，台中高分院近日審結。聯合報系資料照 苗栗縣楊姓男子曾任台積電課長，2024年間為貪圖私利，利用「反向刷卡」製造在廠假象，甚至跑去健身房，大肆虛報加班時數騙取逾萬元加班費。東窗事發後，楊男不僅慘丟人人稱羨的「金飯碗」，他提告討薪水的民事訴訟，也在今年7月遭最高法院駁回確定；刑事部分，一審依詐欺罪判其5月徒刑，台中高分院近日審結，駁回上訴，楊男面臨民、刑事雙輸，全案確定。

檢警調查，楊男自2010年起任職台積電，案發時擔任苗栗先進封測六廠測試部門課長。2024年5月至8月間，他明知請領加班費須有實際加班為憑，卻刻意在假日至廠區大門「反向刷卡」（僅刷卡不入廠）後隨即離去，或在申報加班時段擅離職守跑去健身房運動。

台積電人資單位察覺異常後展開內部調查，確認楊男以不實門禁紀錄掩飾未實際加班之事實，短短3個月內虛報高達17個時段。公司核算其不法獲利達1萬6336元及3.76小時補休假後將其解雇，檢方也依法依詐欺取財、詐欺得利罪起訴他。

苗栗地院審認，楊男身為管理職卻濫用差勤系統漏洞虛報時數。對於楊男辯稱「在外連線回訊息也是加班」、「用手機跟上百位工程師聯繫」、「在廠外也可工作加班」，為了方便才自創大水庫集中申報。

法官痛批，楊男大費周章親赴廠區製造「人在廠內」假象，適足以證明其主觀上明知此舉根本不符規範，純屬臨訟卸責之詞。

一審考量其犯後毫無悔意且未獲原諒，判處應執行有期徒刑5月，得易科罰金。

楊男不服判決提起上訴，堅稱實際加班時數遠超申報，更反咬台積電本身也違反勞動法令。

台中高分院近日審結指出，資方是否違反勞動法規屬行政裁罰範疇，與楊男虛報加班費的詐欺罪責毫無關連，認定原審認事用法與量刑均無不當，駁回楊男刑事上訴，維持5月徒刑確定。