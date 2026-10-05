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醉住戶三字經連轟保全11分鐘 法官判無罪確定：短暫情緒發洩

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男住戶在去年間酒後欲擅闖社區管理室，借用對講機，遭盡忠職守的楊姓保全勸阻，但黃情緒失控，對保全狂飆「幹〇〇」、「大〇趴」等連串不堪入耳的粗話，時間達11分鐘，此舉雖讓保全深感難堪憤而提告，黃男辯稱，僅是「語助詞」。一審引憲法法庭判決，認定此為衝突下的短暫情緒發洩，判無罪，台中高分院近日審結，仍認粗鄙言詞，未實質貶損保全的社會評價，駁回檢方上訴，維持無罪判決，全案確定。

檢警調查，黃男為台中市某社區住戶，楊男則為該社區保全。2025年4月1日下午4時55分許，黃男飲酒後前往一樓管理室，堅持要進入櫃台內自行使用對講機。

楊男見狀上前勸阻，客氣表示若需聯繫住戶可代為撥打，請黃男勿擅闖櫃台區域。未料黃男當場惱羞成怒，竟不顧公共場所他人眼光，瘋狂對著正常執行勤務的楊男辱罵「幹〇〇」、「大〇趴」、「你要被〇就去給別人〇」等極具攻擊性的字眼。楊男自認盡責卻遭此般羞辱，氣憤之下向警方報案，檢方後續依公然侮辱罪，起訴黃男。

台中地院審認，黃男雖坦承口出惡言，但辯稱僅是語助詞、無侮辱犯意，援引司法院憲法法庭113年憲判字第3號判決意旨，指出語言表達是否構成侮辱，不能僅因用語負面粗鄙就入罪，否則恐淪為「髒話罪」。

法官認為，此案起因於使用對講機的社區公共事務衝突，黃男是在雙方理論過程中一時情緒失控而衝動發言，屬偶然、短暫的言語攻擊，並未觸及被害人的人格尊嚴核心，也未逾越一般人可合理忍受之範圍，判處黃男無罪。

檢方不服判決提起上訴，痛批黃男狂罵長達10多分鐘，言詞充滿蔑視、嘲弄，且長期霸占管理室冰箱等資源，對保全積怨已久，不僅嚴重影響保全執行職務，更對其真實社會名譽造成貶損，認為原審認事用法有違經驗法則。

台中高分院近日審結指出，黃男固然言詞粗魯，但以當今社會通念，旁人只會認為保全職業素養佳，反而會降低對黃男自身的社會評價。

二審認定，黃男的粗鄙言詞尚未實質損害保全的人格主體地位，駁回檢方上訴，維持無罪，全案確定不得上訴。

台中市黃姓男子喝醉後欲強闖社區管理室，遭楊姓保全制止後，黃以連番髒話辱罵，台中高分院近日審結，判黃無罪確定。圖／AI生成
台中市黃姓男子喝醉後欲強闖社區管理室，遭楊姓保全制止後，黃以連番髒話辱罵，台中高分院近日審結，判黃無罪確定。圖／AI生成

保全 情緒 住戶 台中市 提告 憲法法庭

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