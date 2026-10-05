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外籍生被控性侵不起訴 屏縣要求補習班停聘 侵害工作權判賠

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

史瓦帝尼籍馬姓男大學生被控性侵女性友人獲不起訴，校方開性別平等教育委員會也認定不成立，屏東縣教育處仍發函要求他任職補習班停聘，通知全縣補習班及兒童課後照顧中心勿聘用。馬被解僱訴請國家賠償，屏東地方法院判縣政府賠償卅五萬餘元；縣府研議是否上訴。

判決指出，馬二○二三年八月起在屏東某補習班擔任英語教師，先前被女性友人指控性侵，高雄地檢署同年六月不起訴處分確定，他就讀大學開性平會認定性侵不成立。

教育部二○二四年十月函請屏縣府處理，縣府教育處同年十二月以馬曾涉妨害性自主罪，且補習班是與兒童及少年頻繁接觸場所，發函要求他任職補習班停止聘用，通知全縣補習班及兒童課後照顧中心勿聘用。補習班兩天後與馬終止契約。

馬提告主張縣府明知不起訴，卻未調查即發函，侵害工作權及名譽權，求償六十萬元。

縣府稱馬工作會頻繁接觸未成年人，為避免發生不可逆傷害才先處置，補習班與馬是合意終止契約。

法院認定，教育部函文僅要求縣府依規查核處理，未要求解聘或禁聘，縣府未提證據證明曾調查；既知不起訴，若仍有疑義，應先依規調查，確認有性侵、重大性騷等，才能作成解聘或一定期間不得聘用的認定，未調查即發函有過失。

判決指出，補習班收到縣府公文才與馬解約，非合意終止，相關函文易使外界產生馬曾有妨害性自主的錯誤認知，侵害工作權及名譽權，判縣府賠償薪資損失及精神慰撫金。

外籍生 性別平等 屏東

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