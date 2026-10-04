【即時短評】「彩虹」現身西門町 源於公權力的恐同幽靈

台北市警方昨搜索萬華區某酒吧，查辦52人引發爭議，今針對搜索期間1名警員言行不當研議處分，民間團體仍動員上街，提出「建立多元性別執法準則」等訴求，看似爭議在於執法程序完備於否，其實核心衝突是性少數群體仍長期遭受不平等對待。

涉案酒吧屢遭檢舉藏有不法性行為、妨害安寧等，近期治安狀況又引起市議員關注，無論客群性別和性愛好，警方不會坐視不管，所以報請檢方指揮，蒐證完備後向法院聲請搜索票執行搜索。

警方搜索時查獲用過的保險套、潤滑劑、現金等證物，清查確認現場上百人中，有51人半裸或全裸，詢後依社會秩序維護法第83條第2款「於公共場所裸體或為放蕩姿勢，有妨害善良風俗，不聽勸阻者」裁罰裸身51人、依刑法第231條「意圖使人性交或猥褻而容留以營利」將鍾姓負責人送辦​。

判例顯示，一般不特定人可入店消費的酒吧，屬公共場所，若嚴格過濾身分、採會員制進場，可能被認定為非公共場所，但過去也有不法養身館、地下賭場以會員制規避查緝，實際上身分審核鬆散，也可能被認定是「假會員制」。而顧客群聚裸身飲酒算不算「放蕩」，將由法院依實情判斷。

店家可能主張親密行為是顧客私人行為，但過去檢警偵辦妨害風化案時，為釐清實際交易情況、有無犯行等，店家帳冊、金流、保險套、潤滑劑等，都會是重要事證；過去還有應召站業者在警方上門時慌忙滅證，從民宅2樓撒出大量保險套，在路人眼前形成「套套雨」奇景。

涉案人員最終是否涉及不法或違規，將由地檢署、法院認定，民眾若對警方執法過程有疑義，可向原處分機關提出異議，由法院審理執法過程。至於員警在搜索時脫口「身障也能在廁所做愛？」，警方今已認定該員有言行不當之處，依規定處分申誡。

此案目前看似警方執法程序無虞，今仍有多個民團組織群眾聚集西門紅樓旁，提出「針對執法過當啟動調查」、「完整保存並公開執法紀錄」、「市府建立多元性別場所執法準則」、「應將多元性別及身障等弱勢群體平等權益納入執法、考核等制度」、「停止汙名化同志場所及同志情慾文化」等訴求。

相關訴求乍看仍不滿警方執法作為，尤其呼籲政府針對多元性別另立執法準則，也讓人擔憂是否強化對特定群體歧視氛圍；實際上，事件的核心衝突可能不止於表面的執法層面，而是在於少數群體仍長期遭受不平等對待。

雖然警方針對失言警員祭出處分並表示將加強員警性別教育，但性平團體呼籲「不能只停在教育層次」，並提及過去北市「農安街事件」、今年初「台中同志會館案」等，反映出「員警失言」往往不是孤立事件，而是執法單位仍缺乏多元性別及身障權益意識，長期在執行公務時藏有獵巫及羞辱心態。

也許此案警方執法流程一切合乎法規「依法行政」，但性少數群體要享有實質平等對待，仍需社會大眾共同努力。

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