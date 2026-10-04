台南警曾性騷人妻再摸舞者分局決議記過免職 撿到新衣想侵占判刑定讞

台南市警第一分局周姓警員騎腳踏車撿到裝有兩件新衣的提袋，竟侵占入己，一審依侵占遺失物罪判處罰金5000元；他上訴辯稱怕物品掉在路中造成危險，撿起後就投入舊衣回收桶。二審合議庭認定，他將衣物留在自己控制下數日，得知警方追查才投入回收桶，駁回上訴定讞。

周姓員警2年多前遭已婚女子指控性騷擾，在通話中詢問「那我有什麼好處」、「不是錢的問題，那你要陪我嗎？」女方回答「陪你，那個嗎」，周回「要嗎」，遭警局記一大過；今年6月雲林斗南一場宮廟活動，有女舞者疑似遭人觸摸臀部，嫌犯經起底又是周，分局指出，先調離警備隊，並決議祭二大過免職。

判決指出，周姓警員去年11月5日晚間8時許，騎腳踏車行經台南市東區崇善路，拾獲王姓男子遺落的黑色提袋，內有新買的紅色連帽長袖T恤、米色長袖外套各一件；王當晚報警，警方調閱監視器循線追查，發現竟是周姓同事撿起，並在舊衣回收桶內尋獲衣物，將周移送偵辦。

檢方偵訊時，周承認撿到王遺落的物品，但否認侵占，辯稱「我覺得那些物品是沒有人要的」，發現裡面是兩件衣服，就將衣服丟入舊衣回收桶；台南地院一審將周判處罰金5千元，周不服上訴，主張下班途中看到提袋掉在路中，其他騎士都閃過，擔心有人發生危險才撿起。

周表示，他打開袋子，發現沒有文件、只有衣服，以為是別人準備回收或載運途中掉落，便投入舊衣回收桶，沒有占為己有之意；若要侵占，放進自己的包包即可，不必掛在腳踏車上讓大家都可以看見。

合議庭指出，王姓男子證稱，衣服是當天下午在服飾店購買的新衣，均以透明夾鏈袋包裝，放置在手提袋內，警方尋獲時完整未受損；足認遺失物外觀上難認是他人丟棄的舊衣，且因有良好提袋包裝，掉落在近道路中央的機車停等區，依一般經驗極可能是騎士不慎遺落。

合議庭表示，周在警詢時稱，拾獲後將提袋掛在腳踏車手把，騎約5分鐘就投入回收桶；二審又改稱騎過回收桶後繞回投放，但監視器顯示，他是先停在路邊檢視物品，再夾在腳踏車後方鐵架離去，經過回收桶時並未投放。

蘇姓回收桶管理人證稱，去年11月6日上午11時曾清空回收桶，當時沒有該提袋，直到同月9日中午，有人致電自稱是警察，表示要拿黑色提袋裝的衣物；經向德高派出所查證，所內卻沒有該名自稱警察的人士手機號碼，當晚與派出所員警開桶，才發現失物。

合議庭說明，周承認是他打電話給蘇，並稱警方先通知他撿到別人的東西，若拾獲當天就投入回收桶，只須告知警方位置即可，周卻先聯絡管理人；認定周是在得知警方追查、控制衣物數日後，才將衣物投入回收桶。

合議庭審酌，原審已考量衣物由失主領回、周未和解及犯後否認等，認定罰金5千元量刑妥適，駁回上訴。

台南市警第一分局周姓警員騎腳踏車撿到裝有兩件新衣的提袋，竟侵占入己。二審合議庭認定，他將衣物留在自己控制下數日，得知警方追查才投入回收桶，駁回上訴定讞。聯合報系資料照