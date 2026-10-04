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外籍男大生涉性侵不起訴 屏縣府未調查發函補習班停聘 提告國賠勝訴

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

史瓦帝尼籍馬姓男大生在屏東縣某補習班當英語教師，曾捲妨害性自主案，高雄地檢署偵查不起訴，馬男就讀大學開性平會認定不成立。屏東縣政府教育處卻未另行調查，發函要求任職補習班停聘，通知全縣補習班及兒童課後照顧中心勿聘用，馬男因此遭解僱，馬男對屏東縣政府提告國家賠償，屏東地院認定縣府有過失，判縣府賠薪資損失35萬9943元。可上訴。

屏東縣府表示，此案判決賠償理由是縣府未經調查，即通知該名男子任職補習班停止任用，會聯繫律師研議後續因應，如要上訴，最後上訴期限10月19日。

判決指出，馬男在2023年8月起在屏東某補習班擔任外籍英語師。他先前遭女性友人指控涉性侵，高雄地檢署同年6月不起訴確定；馬男就讀學校經調查後，認定性侵害不成立。

判決指出，教育部2024年10月函請屏東縣府查核後續處理，縣府教育處同年12月10日以馬男「曾涉妨害性自主罪」，且補習班是與兒少頻繁接觸場所為由，發函其任職補習班要求立即停止聘用，另通知全縣補習班及兒童課後照顧中心勿聘用。補習班兩天後即與馬男終止契約。

馬男提告主張，縣府明知刑案已不起訴，卻未依法調查認定即發函，侵害工作權及名譽權，求償60萬元。縣府辯稱，馬男工作會頻繁接觸未成年人，為避免發生不可逆傷害才先行處置，且補習班與馬男是合意終止契約。

法院認為，教育部函文僅要求縣府依規定查核及處理，並未要求直接解聘或禁聘；縣府未提證據證明曾依法調查。既已知道馬男獲不起訴，若仍有疑義，應先依規定啟動調查，確認有性侵害、重大性騷擾等行為後，才能作成解聘或一定期間不得聘用的認定。縣府未經調查即發函，屬「應注意、能注意而未注意」的過失。

判決指出，補習班在收到縣府公文後才與馬男解約，並非單純雙方合意終止，相關函文也容易使外界產生馬男曾有妨害性自主行為的錯誤認知，已侵害其工作權及名譽權。

法院依馬男聘僱契約月薪4萬3340元計算，認定馬男剩餘7個多月契約期間的薪資損失為32萬9943元，另考量名譽受損及失業後出現焦慮、失眠等情形，酌給精神慰撫金3萬元，合計判縣府要賠償35萬9943元。可上訴。

史瓦帝尼籍馬姓男大生在屏東某補習班當英語教師，曾捲妨害性自主案，檢方不起訴，屏東縣政府教育處未另行調查，發函要求任職補習班停聘，馬男遭解僱，馬男對屏東縣政府提告國家賠償勝訴。聯合報系資料照
史瓦帝尼籍馬姓男大生在屏東某補習班當英語教師，曾捲妨害性自主案，檢方不起訴，屏東縣政府教育處未另行調查，發函要求任職補習班停聘，馬男遭解僱，馬男對屏東縣政府提告國家賠償勝訴。聯合報系資料照

國賠 性侵 提告

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