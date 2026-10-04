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高雄里長候選人送玉珮、佛珠賄選還私收政治獻金 雄檢約談10萬元交保

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市鼓山區朱姓里長候選人被查出涉嫌贈送選民玉戒、玉珮、佛珠賄選，高雄地檢署接獲情資，前天發動搜索，除發現賄選外，檢調還查出朱姓候選人涉嫌非法收受政治獻金，複訊後考量無羈押必要，諭知10萬元交保候傳。

檢方調查，朱姓里長候選人為求順利當選，於今年3至9月間贈送玉戒、玉珮、佛珠等具相當財物價值飾品給有投票權的選民。

雄檢接獲情資，由主任檢察官蔡杰承、檢察官周容指揮高市警局鼓山分局、法務部調查局高雄市調查處苓雅站組成專案小組偵辦，專案小組掌握具體事證，10月2日由檢察官林恒翠、張弘軒協同辦案，並於當天發動搜索。

檢調原偵辦賄選案，另發現朱姓候選人未依法申請設立政治獻金專戶，而以自己名下郵局帳戶收取政治獻金，分別涉犯投票行賄罪及未經許可設立專戶而收受政治獻金罪嫌重大，但尚無羈押必要，因此諭知10萬元交保候傳。

高雄地檢署。圖／聯合報系資料照片
高雄地檢署。圖／聯合報系資料照片

賄選 政治獻金 里長

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