詐團監控手拒捕「開車撞警」 瞎扯年輕求減刑 二審駁回仍判1年8月

彰化縣黃姓男子是詐欺集團監控手，去年7月間涉犯加重詐欺，他在警方埋伏面交現場時，為脫免逮捕，猛踩油門開車衝撞警員與警車，不僅導致警員腿部受傷，事後還瞎扯「犯案時未滿20歲、為求生存」試圖向法官討拍求減刑，黃男偵審期間雖認罪，但仍遭判刑1年8月。台中高分院近日審結，認定其惡性重大且無可憫恕之處，駁回上訴，維持原判。

檢警調查，黃男與蔡姓同夥在2025年6月加入假投資詐騙集團，分工擔任「監控手」與「收水手」。同年7月1日上午10時15分許，集團以投資股票穩賺不賠等話術誘騙陳姓被害人，雙方相約於彰化縣和美鎮一處星巴克面交60萬元，陳男因已起疑報警，警方在現場埋伏，當集團的黃姓車手現身取款時，當場遭警方壓制逮捕。

埋伏的王姓警員同時察覺停在一旁的黃男座車形跡可疑，正準備上前表明身分盤查時，黃男為求脫身，竟直接駕車衝撞王姓警員及偵防車。

此舉導致警員右腳踝與雙膝挫傷，警車車頭左側也嚴重凹陷。黃男隨後駕車逃逸並與蔡男會合逃往新北市，但最終仍遭檢警循線搜索拘捕，檢方依加重詐欺、妨害公務與傷害等罪，起訴二人。

彰化地院審認，黃男與蔡男貪圖不法利益參與詐團，黃男更駕車撞警藐視公權力；蔡男則是在前案緩刑期間再度犯案，考量兩人坦承犯行，一審依三人以上共同詐欺取財未遂等罪，判處蔡男1年4月徒刑；黃男則因另犯駕駛動力交通工具對公務員施強暴罪，合併應執行1年8月。

黃男對量刑不服，單獨提起上訴。他向法官辯稱，自己犯案時未滿20歲，因學歷低、工作處於弱勢，為求在社會上生存才誤入歧途，主張犯罪情狀顯可憫恕，期盼二審法院能依法酌減其刑。

台中高分院近日審結，法官痛批近年詐欺猖獗，黃男正值青年卻不思正當途徑，擔任詐團層轉財物關鍵角色，案發時更衝撞執法人員，毫無值得同情之處。原審量刑已充分考量其生活狀況與智識程度，無過重或失當，駁回上訴，尚未確定。