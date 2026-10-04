她花14萬訂購月子餐...業者未供餐或以便當充數 法院判返還5萬元

盧姓女子花14萬8000元向業者訂購月子餐，事後提告指出多次未供餐、以普通便當充數，要求返還9萬9637元；業者稱基於學長情誼提供客製料理，曾供應鮑魚、龍蝦、牛排，盧女多次稱讚。法院認定，月子餐不能任以便當替代，業者有不完全給付情形，判給付5萬元及利息。可上訴。

盧女提出請求返還買賣價金訴訟主張，她2024年6月向台南市一間創意料理餐廳訂購月子餐，約定從同年8月14日至9月3日晚餐止，提供21天、每日三餐服務，並已預付14萬8000元；履約期間業者多次未供餐、供餐有瑕疵如提供碗粿、肉粽等不符供餐原則餐點，或以普通外食便當充數。

盧女指出，她要求改善並提供餐食明細、份量及營養計算方式，對方卻稱只是朋友間幫忙坐月子的費用，規避履約責任；經她統計，63餐中僅17餐正常供應，另有32餐未供餐、8餐有瑕疵、6餐是一般便當。她將正常餐點按每餐2349元、瑕疵餐點按783元、便當按100元扣除，要求返還9萬9637元。

吳姓業者主張，雙方基於學長情誼及個別請託，提供依盧女體況與喜好客製的料理，並非一般市場上對不特定多數人提供的標準化月子餐，屬於「混合型定作（承攬）契約」，並非一般買賣或定型化服務，他從未承諾比照坊間月子餐業者逐餐提供制式菜單，雙方亦未曾成立此等特約義務。

吳指出，盧女與丈夫有時一次領取整天至隔日晚餐前的份量，不能因未逐餐配送，就認定未供餐；且餐點包括鮑魚、龍蝦、和牛牛排及各式調理湯品，盧與丈夫曾稱「太高級了、月子餐很浮誇、昨天完全是頂級享受」，足見餐食豐盛，並非剩食或低劣料理，部分未供餐也是盧女主動表示不需要。

法院指出，雙方雖未約定每日三餐菜色，但契約內容既然是由業者提供月子餐，考量月子餐是專為產後調養設計，提供分階段進補，除非產婦表示不需要，每日至少應提供三餐；餐食也不能由一般便當替代，與他人共餐則須能提供相同營養，否則產婦沒有另訂月子餐的必要。

法院核對兩日逐日LINE對話及照片，認定業者多日未能證明已依約提供當餐餐點，部分只是前一天的食物，另有午餐以便當替代情形；不過，盧女所指部分共餐照片，食物豐盛且多樣，難認有瑕疵，盧女也確實曾稱讚早餐「浮誇奢華、超營養」，該餐有瑕疵的主張也不採信。

法院審酌，雙方未具體約定餐食內容及每餐價格，難按盧提出的餐數、單價計算；考量業者履約不完全程度、契約總價及已供應餐點，認定業者應給付5萬元，並自去年9月6日起按年息5%計算利息，為有理由，應予准許，其餘請求駁回。