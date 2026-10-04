快訊

台股5萬點要來了？他賠錢畢業又想「借錢進場」 網友急勸：不如買ETF

年過40變潮男 祖克柏戴金鍊穿燈籠褲 預告Meta品牌重塑

「太陽花女神」劉喬安涉毒遭起訴 運輸第一級毒品恐面臨死刑

聽新聞
0:00 / 0:00

糗大！女會首吞64萬會款 調解換緩刑竟賴帳...二審撤銷改判10月確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣林姓女會首於2023年底至2024年初，利用身分私吞林姓會員高達64萬餘元的得標會款，她將應交付給會員的數十萬現金中飽私囊，導致被害人遭受重大財產損失。林女在偵審期間雖坦承犯行，與被害人成立調解以爭取輕判，但一審獲判緩刑後雙手一攤、毀約賴帳。台中高分院近日宣判，認定林女欠缺彌補損害的實質誠意，將原判決宣告刑及緩刑撤銷，依侵占罪改判刑10月，全案確定。

檢警調查，林女於2022年8月間自任民間合會會首，邀集會員成立共計18會的合會，約定每月開標且每會會款為1萬元。詎料，林女明知2023年11月至2024年1月間的最後3次標期，均無其他投標人，依法皆由林姓告訴人得標。林女竟意圖為自己不法之所有，向會員收齊共計64萬6200元的會款後，擅自變易持有為所有，將款項全數侵占入己。被害人遲遲等不到錢憤而報警，檢方依法將林女起訴。

苗栗地院審理時，法官考量林女坦承犯行，已先匯還6萬元給告訴人，雙方在法庭上成立調解。

一審法官為督促其履行債務，依侵占罪判處林女有期徒刑7月，宣告緩刑5年，要求林女須嚴格依調解筆錄內容分期還款，同時宣告沒收尚未償還的58萬6200元犯罪所得。

檢方事後查明，林女在一審判決後，在2026年6月15日根本未依調解條件支付第一期款項，認為其毫無悔改之心，原審給予緩刑難收警惕之效，遂依法提起上訴請求撤銷原判決。

台中高分院近日審結，二審法官認定林女與告訴人調解成立後，迄今均未依筆錄條件支付任何金額，明顯欠缺彌補告訴人損害的積極誠意。

法官認為原審未及審酌林女拒不履行調解條件，此一不利量刑因子，給予緩刑確有不當，撤銷原判決的宣告刑與緩刑，加重改處林女10月徒刑，全案確定。

苗栗縣林姓女子是民間合會會首，涉侵占會款後遭告上法院，一審因林女承諾還款，獲得緩刑，但二審發現林女未依約支付，改判10月徒刑。聯合報系資料照
苗栗縣林姓女子是民間合會會首，涉侵占會款後遭告上法院，一審因林女承諾還款，獲得緩刑，但二審發現林女未依約支付，改判10月徒刑。聯合報系資料照

侵占 被害人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

怒撕罷免單挨告毀損！台中霸氣主委辯「印太糊」 法院認證無罪確定

假出金詐騙5千人158億 女詐團主謀「台版Jisoo」二審改判18年徒刑

他網路銀行遭轉出20餘萬 報警查出竟是女友登入帳號分11次轉給自己

BNT疫苗詐慈濟10億案今再開庭 2被告當庭認罪 財務長只認逃漏稅

相關新聞

男子離婚後搬出名下房屋 事後訴請前妻搬走勝訴 還要前妻付「房租」

廖男和卞女離婚後，搬出他名下原本兩人同住的房屋，並訴請前妻搬走，還要付他離婚後居住期間的「租金」。卞女辯稱，前夫欠她200萬元，她也曾付房屋抓漏費用，有權居住。法官指卞女未舉證，判她應搬出廖男名下房屋，居住期間每月應付2789元給廖男。

怒撕罷免單挨告毀損！台中霸氣主委辯「印太糊」 法院認證無罪確定

台中市劉姓女主委在去年初，遭控怒撕住戶連署罷免她的意見單，試圖阻擋罷免案。她堅稱是因「印出來太黑看不清楚」才撕毀並要求重印。住戶不滿發聲權益受剝奪，氣憤提告毀損。偵審期間劉女堅決否認犯意，強調僅是汰換瑕疵影本供會議使用。台中高分院近日審結，認定撕毀模糊影本，未損害住戶提案權益，駁回上訴，維持無罪判決，全案確定。

她花14萬訂購月子餐...業者未供餐或以便當充數 法院判返還5萬元

盧姓女子花14萬8000元向業者訂購月子餐，事後提告指出多次未供餐、以普通便當充數，要求返還9萬9637元；業者稱基於學長情誼提供客製料理，曾供應鮑魚、龍蝦、牛排，盧女多次稱讚。法院認定，月子餐不能任以便當替代，業者有不完全給付情形，判給付5萬元及利息。可上訴。

糗大！女會首吞64萬會款 調解換緩刑竟賴帳...二審撤銷改判10月確定

苗栗縣林姓女會首於2023年底至2024年初，利用身分私吞林姓會員高達64萬餘元的得標會款，她將應交付給會員的數十萬現金中飽私囊，導致被害人遭受重大財產損失。林女在偵審期間雖坦承犯行，與被害人成立調解以爭取輕判，但一審獲判緩刑後雙手一攤、毀約賴帳。台中高分院近日宣判，認定林女欠缺彌補損害的實質誠意，將原判決宣告刑及緩刑撤銷，依侵占罪改判刑10月，全案確定。

男涉毒駕尿檢超標堅稱「停好車才吸毒」 員警到時他在車外法官判無罪

何男去年被警方送毒駕檢方依涉犯公共危險罪起訴，但何男堅稱當時他開車前沒有吸毒，但停車熄火後才吸毒，員警也坦承到場時他已在車外，法官認為，相關證據無法排除何男是在停車後才施用毒品的可能，無積極證據證明何男在施用毒品後才開車，公共危險部分判何男無罪。

金六結「翔龍部隊」新兵看完病竟溜了！ 桃園男成逃兵通緝犯下場曝

在陸軍步兵「翔龍部隊」服役僅42天的邱姓役男，2025年8月底因故取得病假離營後，原訂9月初收假，卻未依規定回營並失聯，部隊通報憲兵拘提未果，後遭檢方通緝，直到同年10月中旬才落網，桃園地檢署依違反陸海空軍刑法的無故離去職役逾30日罪嫌起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。