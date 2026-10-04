糗大！女會首吞64萬會款 調解換緩刑竟賴帳...二審撤銷改判10月確定

苗栗縣林姓女會首於2023年底至2024年初，利用身分私吞林姓會員高達64萬餘元的得標會款，她將應交付給會員的數十萬現金中飽私囊，導致被害人遭受重大財產損失。林女在偵審期間雖坦承犯行，與被害人成立調解以爭取輕判，但一審獲判緩刑後雙手一攤、毀約賴帳。台中高分院近日宣判，認定林女欠缺彌補損害的實質誠意，將原判決宣告刑及緩刑撤銷，依侵占罪改判刑10月，全案確定。

檢警調查，林女於2022年8月間自任民間合會會首，邀集會員成立共計18會的合會，約定每月開標且每會會款為1萬元。詎料，林女明知2023年11月至2024年1月間的最後3次標期，均無其他投標人，依法皆由林姓告訴人得標。林女竟意圖為自己不法之所有，向會員收齊共計64萬6200元的會款後，擅自變易持有為所有，將款項全數侵占入己。被害人遲遲等不到錢憤而報警，檢方依法將林女起訴。

苗栗地院審理時，法官考量林女坦承犯行，已先匯還6萬元給告訴人，雙方在法庭上成立調解。

一審法官為督促其履行債務，依侵占罪判處林女有期徒刑7月，宣告緩刑5年，要求林女須嚴格依調解筆錄內容分期還款，同時宣告沒收尚未償還的58萬6200元犯罪所得。

檢方事後查明，林女在一審判決後，在2026年6月15日根本未依調解條件支付第一期款項，認為其毫無悔改之心，原審給予緩刑難收警惕之效，遂依法提起上訴請求撤銷原判決。

台中高分院近日審結，二審法官認定林女與告訴人調解成立後，迄今均未依筆錄條件支付任何金額，明顯欠缺彌補告訴人損害的積極誠意。

法官認為原審未及審酌林女拒不履行調解條件，此一不利量刑因子，給予緩刑確有不當，撤銷原判決的宣告刑與緩刑，加重改處林女10月徒刑，全案確定。