男子離婚後搬出名下房屋 事後訴請前妻搬走勝訴 還要前妻付「房租」

廖男和卞女離婚後，搬出他名下原本兩人同住的房屋，並訴請前妻搬走，還要付他離婚後居住期間的「租金」。卞女辯稱，前夫欠她200萬元，她也曾付房屋抓漏費用，有權居住。法官指卞女未舉證，判她應搬出廖男名下房屋，居住期間每月應付2789元給廖男。

廖男提告指出，他和卞女還沒離婚前，共同居住在他名下的房屋，去年10月間兩人經法院裁判離婚確定後，前妻已無繼續合法住在屋內的權利，他多次請求前妻搬走，她都置之不理，損害他使用房屋的效益，因此請求前妻給付自今年1月1日起至返還房屋時，相當於租金的不當得利金額。

卞女答辯，兩人共同居住的房子，雖然登記在前夫名下，但兩人未離婚前，前夫積欠她200萬元，且她也有支付房屋抓漏等相關費用，前夫應支付她搬家費。此外，前夫是自己主動離開這間房屋，並非她要求前夫搬出去，聲明駁回告訴。

基隆地方法院法官審理後指出，卞女抗辯前夫積欠她200萬元，並有支付相關抓漏等費用，但到了言詞辯論終結之日，仍未提出房屋合法占有權源、支出相關修繕費用等相關事證，難有利被告認定，前夫依民法有理由訴請她騰空房屋遷讓返還，應予准許。

法官表示，卞女無權占有廖男名下房屋，因此廖男有權請求相當於租金的不當得利。這間房屋是1983年1月間建築完成的鋼筋混凝土2層樓建物，屋齡43年，參酌房屋周遭環境繁榮程度、經濟用途、交通便利性、生活機能完善及卞女作為住家等情狀，廖男主張以114年1月公告土地現值年息百分之5計算租金有理，請求卞女按月給付不當得利2789元有理由，應予准許。