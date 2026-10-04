他網路銀行遭轉出20餘萬 報警查出竟是女友登入帳號分11次轉給自己

力姓女子未經同居男友同意，擅自用手機登入其網路銀行，在20天內接連轉帳11筆、共20萬1900元給自己，男友報警提告，查出范人竟是自己女友；法院認為，力女不循正途獲取財物，考量她認罪、與男友和解，依妨害電腦使用等罪判刑6月、併科罰金9萬元，宣告緩刑4年。可上訴。

判決指出，力姓女子與張姓男子是同居男女朋友，今年1月27日至2月15日，力女在台南市任職的飲料店內，未經張同意或授權，持手機擅自輸入張的網路銀行帳號、密碼，冒用他的名義登入操作介面；力女將張名下2個帳戶內的款項，轉至自己的帳號，總計11筆、20萬1900元。

當張驚覺有異，向警方報案，追查出竟是力女所為，檢方依法起訴；力女在警詢、偵查及台南地院審理時均承認犯行，法院採簡式審判程序審理。法院認定，力女行為涉及無故輸入他人帳號密碼入侵電腦相關設備、非法以電腦相關設備製作不實財產權得喪變更紀錄取財等罪。

法院指出，各次轉帳基於單一犯罪決意，在延續、密接時間內實施，侵害相同法益，應論以接續犯；又一行為觸犯數罪名，依想像競合規定，從重依非法以電腦相關設備製作不實財產權變更紀錄取財罪論處。

法院審酌，力女正值年輕、智識正常且有工作能力，卻為一己私利犯案，造成男友財物損失，欠缺尊重他人財產權的守法觀念；但她承認犯罪、已有悔意，也願意分期賠償，與男友達成和解，判刑6月、併科罰金9萬元，緩刑4年，期間付保護管束，並須接受3場法治教育課程。