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怒撕罷免單挨告毀損！台中霸氣主委辯「印太糊」 法院認證無罪確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓女主委在去年初，遭控怒撕住戶連署罷免她的意見單，試圖阻擋罷免案。她堅稱是因「印出來太黑看不清楚」才撕毀並要求重印。住戶不滿發聲權益受剝奪，氣憤提告毀損。偵審期間劉女堅決否認犯意，強調僅是汰換瑕疵影本供會議使用。台中高分院近日審結，認定撕毀模糊影本，未損害住戶提案權益，駁回上訴，維持無罪判決，全案確定。

檢警調查，2025年4月14日下午5時許，陳姓住戶透過LINE將一紙「罷免主任委員」的區分所有權人會議意見單，傳送給潘姓秘書列印。潘姓秘書印出後轉交給童姓經理，再呈交給劉女閱覽。劉女看完後，當場將該紙罷免自己的意見單撕毀，丟入垃圾桶。陳姓住戶經秘書告知後，認為意見單代表住戶發聲權益，認定施劉女惡意毀損，憤而報警，檢方隨後依毀損罪嫌將其起訴。

台中地院審認，劉女辯稱因印表機問題導致「印出來黑黑糊糊的」，才會撕毀要求秘書重新列印。潘姓秘書出庭證實，第一份確實印得太模糊，後續已重新印出清晰版本。

法官查閱社區會議紀錄發現，該罷免提案最終仍如期排入4月15日的委員會臨時動議中討論，顯見陳姓住戶的提案權益根本未受阻撓，一審判決施劉女無罪。

檢方不服判決，主張意見單實體遭撕毀的瞬間，提案人表達意見的權益即已受損，認為原審認事用法有誤，依法提起上訴。

台中高分院近日審結，法官認為刑法毀損罪保護的是財產法益，該意見單內容早已上傳至社區群組，紙本所有權並不屬於陳姓住戶。

劉女撕毀瑕疵影本、重印的行為，未侵害任何人的實體財產權，也未讓住戶意見無從表達，認定原審判決無罪洵屬妥適，駁回上訴，維持無罪，全案確定。

台中市劉姓女主委撕毀住戶意見單，遭提告毀損，台中高分院近日審結，判無罪確定。聯合報系資料照
台中市劉姓女主委撕毀住戶意見單，遭提告毀損，台中高分院近日審結，判無罪確定。聯合報系資料照

台中 罷免 印太

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