高階主管退休7旬翁郵局撿到AirPods耳機帶回家 辯稱以為垃圾法院不信

研究所畢業、曾任高階主管的台南市79歲劉姓男子，在郵局前撿走一副蘋果AirPods耳機及充電盒，警方隔天找上門，他交還物品，卻稱是撿到垃圾帶回家準備丟棄，沒有侵占意圖；法院認為，若認為是垃圾，大可立即丟進垃圾桶，辯詞不合常情，依侵占遺失物罪判罰5千元。可上訴。

判決指出，今年3月12日下午4時許，劉姓男子在台南柳營區柳營郵局前發現曾姓女子遺落的AirPods藍牙耳機及充電盒（價值7000元），撿拾後帶回住處；曾女報警，轄區新營警分局調閱監視器循線追查，隔天下午1時許前往劉家查訪，劉當場交出，但已無庫洛米保護套及耳塞。

警方將耳機與充電盒歸還曾女，將劉移送偵辦，劉矢口否認侵占犯行，台南地檢署提起公訴；台南地院審理時，劉仍辯稱，認為耳機是垃圾才撿起來帶回家要丟掉，沒有即時丟是因為以前在美國居住，美國7天才收一次垃圾，自己獨居沒有那麼多垃圾，累積到一定量才會丟棄。

劉主張，耳機是安卓系統，既不能與自己手機配對，亦無相應充電線，自己根本用不到，並無侵占意圖；法院指出，耳機及充電盒遺落在郵局門口，並非任人隨意棄置垃圾的地方，附近也沒有擺放疑似廢棄物的雜物，依物品價值及所在位置等客觀情況，難認是他人丟棄的垃圾。

法院認為，劉已79歲，自述研究所畢業，從高階主管職位退休，具有相當社會生活經驗；卻不只撿走耳機，還將相應充電盒一併帶回，足認知道兩者是完整套件，具有財產價值，應能認知並非他人刻意丟棄的廢棄物或無主物，卻仍擅自侵占並據為己有。

法院說明，耳機及充電盒是曾女財產，曾女沒有拋棄物品意思，只是偶然遺落，屬於遺失物，劉沒有處分權，更不能丟棄；且若劉真認為是垃圾，大可放置於郵局或附近垃圾桶，卻帶回住處，與一般人處理無關垃圾的方式大相逕庭，辯詞難以採信。

法院認定，劉明知撿拾物品是他人財物，仍因一時貪念據為己有，實質非難；審酌他否認犯行、教育程度及家庭經濟狀況等，判罰處5千元。