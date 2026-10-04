金六結「翔龍部隊」新兵看完病竟溜了！ 桃園男成逃兵通緝犯下場曝

在陸軍步兵「翔龍部隊」服役僅42天的邱姓役男，2025年8月底因故取得病假離營後，原訂9月初收假，卻未依規定回營並失聯，部隊通報憲兵拘提未果，後遭檢方通緝，直到同年10月中旬才落網，桃園地檢署依違反陸海空軍刑法的無故離去職役逾30日罪嫌起訴。

起訴書指出，27歲邱姓二兵於2025年7月21日入伍，服役於陸軍步兵第一五三旅步四營火力連，同年8月31日傍晚6時，邱員因病請假獲准離開宜蘭金六結「翔龍部隊」營區，本應於同年9月5日傍晚6時前返回部隊收假。

詎料，邱男基於離去職役的犯意，刻意未歸、拒絕返營，持續無故離去職役逾6日；部隊發現後，通報憲兵指揮部桃園憲兵隊處理，並由桃園憲兵隊報請桃園地檢署檢察官核發拘票，由於拘提未獲，檢方依法發布通緝，憲警展開追查，終於在同年10月16日將潛逃41天的邱姓逃兵通緝犯查獲到案。

邱男在接受偵訊時坦承逃兵犯行，相關供述也與證人、原連隊連長賴姓男子於憲兵詢問時的證述相符。檢方同時調查桃園憲兵隊偵辦刑事案件訪查紀錄表、第一五三旅步四營軍事訓練役個人基本資料表、兵籍表及違紀離營通報表等資料。

此外，邱男當時的請假報告單及國新診所2025年8月31日診斷證明書影本，也都列為卷內證據。檢方綜合邱男供述、連長證詞及相關軍籍、請假與離營資料後，認為邱男的犯嫌足以認定。

檢察官認為，邱男無故離去職役逾30日，涉犯陸海空軍刑法第40條第3項之無故離去職役逾30日罪，依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴，案件移送桃園地方法院審理。